Dukan diyeti, Fransız beslenme uzmanı Pierre Dukan tarafından hazırlanan protein diyetidir. 40 yıldan fazla bir süredir var olan dukan diyeti, “Dukan Diyeti" kitabının ardından popülerlik kazanmıştır. Kısa sürede kilo vermek isteyen kişilerin başucu rehberi haline gelen “Dukan Diyeti" kitabı tüm dünyada yayıldı.

Birçok uzman Dukan diyetini sağlıklı bulmasa da dukan diyetinin kısa sürede sonuç veren, kalıcı bir şekilde kilo vermeyi sağlayan bir diyet olduğunu savunan uzmanlar da bulunuyor. Dukan diyetinin ilk aşaması atak evresidir. Atak evresinde metabolizmanın şaşırtılması amaçlanır. Fazla kilolu olan kişilerin depolanan yağları yakması için metabolizması değiştirilir ve belli başlı besinler tüketilerek çok hızlı bir başlangıç yapılır.

ATAK EVRESİ

Atak aşamasında sadece belli besinler tüketilebilir.

Atak evresinde tüketilebilen besinler

Yulaf kepeği, yumurta, yağsız süt, yağsız peynir, balık, tavuk, hindi, yağsız dana eti, sakatat, yağsız yoğurt.

Ne kadar kilo vermek istiyorsanız, ona göre 1-10 gün boyunca yapabilirsiniz. Eğer hedefiniz 5 kilodan az ise 1 gün, hedefiniz 5 kilo ise 3 gün, hedefiniz 5-10 kilo arasında ise 5 gün, hedefiniz 10-20 arasında ise de 10 gün boyunca atak aşamasında kalmalısınız. Atak aşaması ile vücuttaki su hızla atılır ve metabolizma şaşırtıldıktan sonra metabolizmanın daha da hızlandırılması sağlandıktan sonra seyir evresine geçilir.

SEYİR EVRESİ

Seyir evresinde tüketilebilen besinler

Seyir evresinde ard arda iki diyet yapılır. Önce protein diyeti ardından da sebze diyeti yapılır. Seyir aşaması, kilo başına bir hafta boyunca uygulanır. Örneğin, ilk 5 gün saf protein diyeti, 5 gün de protein ve sebze karışımı diyeti yapılabilir. Hedeflenen kilo azaldıkça da diyetinizde sebzeler daha da artar.

Seyir aşamasında 100 maddelik gıda listesine aynı zamanda 32 çeşit sebze de eklenir. Karbonhidrat içermeyen sebzeler tüketilebilir. Bu aşama iki farklı alternatif günden oluşur. Diyet yapan kişi 1 gün boyunca atak aşamasında gıdaları tüketmek tedir. Diğer gün ise atak aşamasına ek olarak eklenen yiyecekleri tüketmektedir.

- Ispanak, marul, diğer yeşil yapraklı sebzeler



- Brokoli, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası



- Dolmalık biber



- Kuşkonmaz



- Enginar



- Patlıcan



- Salatalık



- Kereviz



- Domates



- Mantar



- Yeşil fasulye



- Soğan, pırasa, sarımsak



- Kabak



- Şalgam



- 1 porsiyon havuç

- Günde 2 yemek kaşığı yulaf kepeği (zorunlu)



Bunlar dışında herhangi bir sebze veya meyveye izin yok. Salata veya yemek tavasına eklenecek 1 çay kaşığı yağ dışında herhangi bir yağa da izin verilmiyor.

GÜÇLENDİRME EVRESİ

Güçlendirme evresinde tüketilebilen besinler

Güçlendirme aşamasında kilo vermek isteyen kişiler önceki evrelerde olduğu gibi her gün istedikleri kadar protein ve sebzeyi yulaf kepeği ve su ile birlikte tüketebilirler. Ayrıca bu aşamada yasaklı olan bazı yiyecekler tüketilebilir. Atak ve seyir aşamasındaki yiyeceklere ek olarak aşağıdaki yiyecekler de tüketilebilir.



- Günde bir porsiyon meyve



- Ekmek (günde 2 dilim tam buğday ekmeği)



- Peynir (günde bir porsiyon peynir)



- Nişasta (haftada 1-2 porsiyon nişasta, 225 gram makarna veya diğer buğdaylar, mısır, fasulye, baklagiller, pilav veya patates)



- Et (kuzu eti haftada 1-2 kez)



- Kutlama öğünü (haftada 2 kez kutlama öğünü. İştah açıcı, ana yemek, tatlı)



- Protein günü (haftada 1 gün yalnızca proteinden oluşan gıdalar)



- Yulaf kepeği (günde 2,5 yemek kaşığı, zorunlu)



Bu aşamanın asıl amacı diyet sonrasında kilo alımını engellemek ve kiloyu sabit bir hale getirmektir. Verilen her 1 kilo için 5 gün güçlendirme evresi yapılması önerilir. Örneğin toplamda 12 kilo verildiyse, güçlendirme evresi 60 gün sürmelidir.