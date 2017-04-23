SAĞLIK HABERLERİ
23 NİSAN 2017
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Mantar DNA
SAĞLIK

Mantar DNA'sında yeni antibiyotik üretim potansiyeli keşfedildi

Araştırmacılar, antibiyotik ilaç yapımında kullanılan 24 mantar türü üzerine yaptıkları çalışmada, mantarların içerdiği biyo-etken maddeleri üreten binden fazla gen yolunun varlığını tespit etti

23 Nisan 2017 Pazar, 10:02:42 Güncelleme: 11:07:38 HABERTURK.COM

Bilim insanları, mantar DNA'sı üzerine yaptıkları çalışmada antibiyotik ilaç üretiminde kullanılabilecek çok sayıda biyo-etken maddenin üretim yolunu keşfetti.

İsveç Chalmers Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, antibiyotik ilaç yapımında kullanılan 24 mantar türü üzerine yaptıkları çalışmada, mantarların içerdiği biyo-etken maddeleri üreten binden fazla gen yolunun varlığını tespit etti.

DAHA GÜÇLÜ İLAÇLAR DOĞAL YOLDAN ÜRETİLEBİLİR

Bilim insanları, 90'dan fazla örnekte, biyo-etken maddenin üretimini sağlayan gen sekansını doğru tahmin etmeyi başarırken, çok sayıda antibiyotik maddenin de farklı yollardan, dahası farklı versiyonlarıyla üretilebileceğini gözlemledi.

Araştırmada "yanuthone" adlı etken maddeye odaklanan bilim insanları, maddenin binden fazla mantardan üretilebildiğini ve dahası farklı türevlerinin oluşturulabildiğini kaydetti. Keşfin günümüzde ciddi bir problem haline gelen antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle daha güçlü ilaçların doğal yollardan üretilmesini sağlayabileceği belirtildi.

Araştırmanın bulguları "Nature Microbiology" dergisinde yayınlandı.

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