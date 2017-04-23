GÖZ SAĞLIĞI HABERLERİ
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Güneş gözlüğü
SAĞLIK

Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, hem güneşin zararlı ışınlarından korunma hem de alerjik hastalıklardan korunmak için kaliteli güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye ediyor

23 Nisan 2017 Pazar, 10:41:02 Güncelleme: 11:29:59 İHA

Bahar aylarında birçok alerjik göz hastalığı görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, hem güneşin zararlı ışınlarından korunma hem de alerjik hastalıklardan korunmak için kaliteli güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye ediyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, Türkiye'nin en fazla güneş alan ve kavak ağaçlarından dolayı polenlerin en yoğun olduğu kentlerden bir tanesinin de Van olduğuna dikkat çekerek, "Bahar aylarında çiçek polenleri ve zararlı güneş ışınları gözlerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle açık tenli ve açık renkli gözlere sahip olan insanlarda daha fazla olmak üzere alerjik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Güneş ışınları dünyamıza ultraviyole (UV) olarak adlandırılan dalga boyunda girerler. Bu ışınlar A, B ve C şeklinde sınıflandırılır, atmosfer tabakamızda bunun C kısmı emilir, ancak ultraviyole A ve B kısmı dünyamıza gelir. Bunun yansıması neticesinde hassasiyet derecemize göre gözlerimizde rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır" dedi.

"GÖZLÜK ALIRKEN CAM RENKLERİNE DİKKAT!"

Alerjilerin bünyesel hassasiyetlerden kaynaklanan aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, "Dünyada hiçbir alerjik hastalığın kesin bir çözümü yoktur. Bizler hastalarımıza koruyucu yöntemler öneriyoruz, ki bunun başında güneş gözlüğü gelmektedir. Güneş gözlükleri az önce de saydığım ultraviyole ışınlarını süzen canlardan oluşmalıdır. Koyu renkli güneş gözlüklerinin daha çok bu ışınları süzdüğü inancı da son derece yanlıştır. Güneş gözlüklerinde özellikle kahve renkli ve yeşil tonda olanlar ile aynalı olanlar ve polarize özelliği taşıyanlar diğerlerine nispeten daha kaliteli bir ışık süzümü yapmaktadır. Bu da zararlı ışınları süzdüğü için göze olan alerjik reaksiyonların etkisini azaltmaktadır" dedi.

"GÖZLÜKLERDE KOZMETİKTEN ÖNCE İŞİN SAĞLIK BOYUTU DÜŞÜNÜLMELİ"

Bahar mevsimi ile birlikte güneşli günlerin de başladığına işaret eden Dr. Yazıcıoğlu, güneş gözlüğü alacaklara da şu tavsiyelerde bulundu: "Güneş gözlüğü alırken özellikle ultraviyole A ve B ışınlarını süzen güneş gözlüklerinin almamız ve takmamız hem kozmetik, hem de sağlık açısından gereklidir. Gözlüklerde kozmetikten önce işin sağlık boyutu düşünülmelidir. Bu tür hassasiyetleri olan insanların güneşli günlerde şapka ve güneş gözlüğü takmaları ve yüzlerini sürekli soğuk suyla yıkamaları gözlerini önemli ölçüde rahatlatacaktır."

"VAN TÜRKİYE'NİN EN FAZLA GÜNEŞ ALAN İLLERİNDEN BİR TANESİ"

Van, Türkiye'nin en fazla güneş alan ve kavak ağaçlarından dolayı da göz alerjilerinin de fazlaca görüldüğü kentlerden bir tanesi olduğunu da sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, "Gözlerle ilgili gerek ilaç tedavisi gerekse medikal ya da koruyu tedavileri düzenlemekteyiz. Burada 6 uzman hekimiz A sınıfı kalitemiz ve deneyimli ekibimizle hastalarımıza bu konuda gerekli testleri yapmakta ve gerekli tetkikleri uygulamaktayız" diye konuştu.

"GÖZLÜK ALIRKEN SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI VE GARANTİ BELGESİNİ MUTLAKA TALEP EDİN"

Van'da yaklaşık olarak 35 yıldır gözlük sektöründe hizmet verdiklerini anlatan Adanan Saatçıoğlu, Sağlık Bakanlığınca onaylanan orijinal gözlüklerin tercih edilmemesinin faydalı olacağını belirterek, "Özellikle sertifikasız ucuz tezgahlarda, işportacılarda ve işin ehli olmayan mağazalardan gözlük alınmamalıdır. Gözlük kullanımındaki asıl amaç, gözlerimizin zararlı güneş ışınlarından korunmalarını sağlamaktır. Ancak gelişi güzel alınan ucuz gözlükler bu asli görevlerini yerine getirememektedir. Onun için alacağınız gözlükleri mutlaka işin ehli olan yerlerde alın. Ürünün Sağlık Bakanlığı onayı ve garanti belgesini mutlaka talep edin" tavsiyesinde bulundu.

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