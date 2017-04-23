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Çocuklarda obezite
SAĞLIK

Her 5 çocuktan 1'i ya obez ya da obez olma potansiyeline sahip!

"Her 5 çocuktan 1'i ya obez ya da obez olma potansiyeline sahip"

23 Nisan 2017 Pazar, 10:54:19 Güncelleme: 11:04:46 İHA

Türkiye Milli Peidatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, obezite tehlikesine dikkat çekerek, "Türkiye'de çocuk obezitesinde hafif şişman ve şişman çocukların oranı yüzde 21. Her 5 çocuktan 1'i ya obez ya da obez olma potansiyeline sahip" dedi.

Türkiye Milli Peidatri Derneği (TMPD) 60. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türkiye'de çocuk sağlığının gelişmesi ve pediatrinin ilerlemesine katkı sağlayanlara onur ödülü verdi. TMPD tarafından düzenlenen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onur Ödülü Töreni'ne Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı.

Bakan Akdağ'ın da ödül aldığı törende TMPD Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye'de çocuk sağlığı konusunda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE ÇOCUK NÜFUSU AZALDI"

"Türkiye Pediatri Derneği, 3 bin üyesi olan, Türkiye'de 27 şubede aktif olan uluslar arası projeler yürüten, ulusal projeler yürüten bir dernektir" diyen Hasanoğlu, "Derneğimizin bakanlıkla dirsek dirseğe vererek yaptığı bazı araştırmalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çocuk nüfusunun en fazla olduğu ilimiz Şanlıurfa. Bu araştırmayı hem yaptık hem bakanlıktan teyit ettik. Türkiye'de şu anda çocuk nüfusunun en fazla olduğu ilimiz Şanlı Urfa. İkinci bir araştırma konusu, 1990 ile 2015 yıllarını karşılaştırdık. Bu araştırmamızda da, 1990 yılında doğurganlık oranı yüzde 2.9 iken 2015 yılında doğurganlık oranı yüzde 2.1. Yani, bu çocuk nüfusu azalmış demek. Bu bizim için önemli bir konu" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOCUK OBEZİTESİNDE HAFİF ŞİŞMAN VE ŞİŞMAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 21"

Obezite tehlikesine de dikkat çeken Hasanoğlu, "Derneğimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri; bakanlığın çalışma yürüttüğü, bizim aktif olarak sahada çalışma yürüttüğümüz alanlardan birisi olan obezite. Türkiye'de çocuk obezitesinde hafif şişman ve şişman çocukların oranı yüzde 21. Bu ne demek? Her 5 çocuktan 1'i ya obez ya da obez olma potansiyeline sahip demek. Bir yandan çocuk nüfusu azalırken obezitede ciddi bir artış var o zaman ortada ciddi bir tehlike var demektir. Bu anlamda çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bir diğer konu da obeziteyi engellemek için ne yapabiliriz? Obezitenin kaynakları belli: fast food, belli gıdaların yenmesi, hazır gıdalara yönelinmesi, televizyon karşısında oturmak, uzun süre ekran karşısında kalmak, bilgisayar başında olmak. Bu tip konular çok etkiliyor ve derneğimiz şu anda bu tip konuların üstüne gitmek için de ciddi bir çaba yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Savaş sonrası mülteci çocukların ruh haliyle ilgili, travmalarıyla ilgili de ciddi bir çalışma yürüttüklerine vurgu yapan Hasanoğlu, "Milli Pediatri Derneği aktif olarak şubeleriyle bu çocukların ruh hallerinden, geçirdikleri travma süreçlerinden, yaşadıkları olaylara kadar hem ailelerin eğitimi hem annelerin eğitimi hem de bu çocukların ciddi bir şekilde topluma kazandırılması için, mülteci bebekler ve çocukların topluma kazandırılması için bir çaba yürütüyor" diye konuştu.

Düzenlenen törende onur ödül alan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Neyzi, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğrenim Üyesi Prof. Dr. Münevver Bertan, Ankara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tomris Türmen ve Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Hematolog Prof. Dr. Şinasi Özsoy'un özgeçmişleri sırasıyla anlatılarak ödülleri takdim edildi.

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