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Gebelik
SAĞLIK

Gebelikte yaşanan değişiklikler nelerdir?

Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, gebelikte annelerde meydana gelen fizyolojik değişiklikler hakkında bilgi verdi

23 Nisan 2017 Pazar, 12:46:10 Güncelleme: 12:51:43 İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, gebelikte annelerde meydana gelen fizyolojik değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Gebelikte yaşanan değişiklikler hakkında konuşan Op. Dr. Demirkol, anne adaylarına yaşanan değişikleri normal karşılamaları gerektiğini söyledi.

BEL VE SIRT AĞRILARI YAŞANABİLİR

Gebelerin yaşayacağı fizyolojik değişiklikleri ve problemleri bilmelerini önemsediklerini ifade eden Demirkol, "Bu sorunları bilen gebelerin bunları normal karşılayacağını ve bu dönemi daha sorunsuz geçireceğini söyledi. Gebelikte annelerde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri tek tek anlatan Demirkol, bunların solunum, dolaşım, sindirim, iskelet sistemi gibi pek çok alanda olduğunu kaydetti.

Demirkol, "Vücudun artan oksijen ihtiyacını karşılamak için profesyonel hormonu sayesinde solunum sayısı artar. Gebelikte sık sık soluk alıp verme ve bazen de solunum sıkıntısı görülebilir. Bunun yanı sıra hormonların etkisi ile eklem ve kaslar gevşer. Bu duruma rahimin ve bebeğin ağırlığı nedeniyle vücut ağırlık merkezinin değişmesi de eklenince bel ve sırt ağrıları yaşanabilir. Gebelik döneminde anne adayının cilt renginde koyulaşmalar görülebilir. Vücutta çatlaklar oluşur" dedi.



"HER GEBEDE YAŞANABİLİR"

Yaşanan diğer fizyolojik değişiklikler hakkında da bilgi veren Demirkol, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gebelikte vücuttaki kan miktarı ve atılacak madde miktarı arttığı için böbrekler fazla çalışır. Ayrıca büyüyen rahim idrar torbasına baskı yapması sonucunda sık sık idrara çıkma ihtiyacı duyulur. Özellikle gebeliğin ilk üç ayı ve son üç ayında idrara gitme sıklığı artar. Eğer sık idrar çıkma ile birlikte idrar yaparken yanma olursa mutlaka hekime başvurulmalıdır. Östrojen ve progesteron hormonlarının etkisi ile dişlerde şişme, kanama, dış çürükleri, mide kasları gevşer, hareketleri yavaşlar. Bağırsak ve kabızlık problemi sık meydana geliyor. Bunlar son derece normal ve her gebede yaşanabilecek sorunlardır.

Demirkol, gebelikte yaşanan tüm bu fizyolojik değişikliklerinin yaşanmasının normal olduğunu söyleyerek, bunların yaşanmıyor olmasının da gayet normal olduğunu kaydetti. Anne adaylarının "Ben neden bu sorunları yaşamıyorum" gibi sorularıyla da karşılaştıklarını belirten Demirkol, "Her gebenin özellikleri kendine özgüdür" dedi.

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