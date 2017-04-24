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Kireçlenme
SAĞLIK

Kireçlenmenin nedenleri!

Dr. Nural Aydın, hareketsiz yaşam ve kilo artışı durumunda şikayetlerde artış görüldüğünü belirtiyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:13:42 Güncelleme: 11:21:59

En sık görülen eklem hastalığı olan kireçlenme özellikle ilerleyen yaşla birlikte artış gösteriyor. Hastalık, eklem kıkırdağının yapısının genetik etkenler, fazla kilo, kaza ya da herhangi bir travmaya bağlı bozulması sonucu gelişiyor. Kireçlenmenin, ağrı, eklemlerde tutukluk gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, hareketsiz yaşam ve kilo artışı durumunda şikayetlerde artış görüldüğünü belirtiyor.

Kireçlenmede, bozulan kıkırdak dokunun yerine getirilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Dr. Nural Aydın, bu nedenle kilo fazlası olan kişilerin, eklemlere binen yük miktarını azaltmak için egzersizle kaslarını güçlendirmesi gerektiğini söylüyor.

Özellikle ileri yaştaki kişilerde sıklıkla karşılaştığımız “dizlerim ağrıyor” şikayetlerinin nedenlerinden birini kireçlenme oluşturuyor. Eklem yapısındaki deformiteye bağlı olarak yaşanan ağrı ve tutukluk kişinin yaşam kalitesinin de ciddi oranda düşmesine neden oluyor. Bahar aylarının nemli havasına bağlı olarak kireçlenme şikayetlerinde de artış gözlendiğini söyleyen Dr. Nural Aydın, sözlerine şöyle devam ediyor: “Hastalar yağışlı havalarda ‘Yağmur yağacağını bir gün önceden hissediyorum. Barometre gibi oldum’ şeklindeki ifadelerde yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor. Eklemlerdeki ağrının yanında kızarıklık ve şişlik gibi semptomlarda görülüyor.”

“DİZİ FAZLA BÜKMEK SAKINCALI”

Kireçlenmeye bağlı ağrı özellikle sabah saatlerinde ve ilk harekete geçildiğinde kendini gösteriyor. Bunun yanında uzun süreli yürüyüşler sonrasında da ağrı yaşanabiliyor. Tutulumun gerçekleştiği eklem bölgesine göre yaşanan sıkıntıların da farklılaştığını belirten Dr. Nural Aydın sözlerine şöyle devam ediyor: “Örneğin diz kireçlenmesi yaşayan hastalar merdiven çıkmakta zorlanırken, rahatlıkla çömelememekten şikayet ediyor. Ağrılar özellikle sabahları ya da ilk harekete geçiş anında kendini gösteriyor. Uzun süre yürüyüş yaptıktan sonra da ağrı başlayabiliyor.”

Dr. Nural Aydın, hastaların dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor: “Dizi vücudun altına alıp oturmak, fazla çömelmek, eski tip alaturka tuvaletler kullanmak ağrının şiddetini azalttığı için bunlardan sakınmak gerekiyor. Ayrıca merdiven kullanmak yerine asansörü tercih etmekte yarar var. Ancak bu durum hastanın egzersiz yapmayacağı anlamına gelmiyor. Hekiminin de onayladığı uygun aktiviteler yarar sağlıyor.”

“FİZİK TEDAVİ KİREÇLENMEYİ ÖNLÜYOR"

Diz kireçlenmesinde iltihaplanmanın artmasına bağlı alevlenme ve buna bağlı olarak da kızarıklık, şişlik görülebildiğini söyleyen Dr. Nural Aydın, bu durumda hastaların buz tedavisinden yarar görebildiğini anlatıyor. Kireçlenmede ortaya çıkan hasarı geri döndürmenin mümkün olmadığını, aksine hastalığın arka planda ilerlemeye devam ettiğini belirten Dr. Nural Aydın, sözlerine şöyle devam ediyor: “Tedaviyle hastalığın ilerlemesini durdurarak, ağrıyı azaltmak ve kişinin yaşam kalitesini artırmaya amaçlıyoruz. Bu noktada fizik tedavi uygulamaları büyük önem taşıyor.” Kireçlenme tedavisinde hastanın durumuna göre farklı yöntemlerden yararlandıklarını anlatan Dr. Nural Aydın, kilo kontrolü sağlamak ve eklemlere düşen yük miktarını azaltmak için kasları kuvvetlendiren egzersizlerin yapılmasının da yarar sağlayacağını söylüyor.

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