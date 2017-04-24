Kilo vermenin yolları!

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Bunun nedeni kilomuz fazla iken vücudumuzun bu fazla kiloyu taşımak için daha fazla enerji harcamasından kaynaklanır. Yani fazla kiloya bağlı metabolizmamız daha hızlı çalışır. Bu demek oluyor ki kilo verdikçe metabolizma çalışma hızı da yavaşlar. İdeale yaklaştıkça vücut daha korumacı davranır" dedi.