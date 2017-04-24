Çörek otu, birçok yiyecekte olmazsa olmazdır. Kendisi küçük faydası büyük olan çörek otunun sağlığa faydası çok...

Mikrop, virüs ve mantarlara karşı öldürücü etkiye sahip olan çörek otu, ifraz boşaltıcı ve solunum borusunu genişleticidir. Ayrıca çörek otu, kan şekerini de düşürür. Damar hastalıklarını önler ve hazmı kolaylaştırır.

ÇÖREK OTU YARALARIN İYİLEŞMESİNDE ETKİLİ

Çörek otu ayrıca idrar söktürücü özelliği ile safraya da iyi gelir. Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Alerjiyi önler. Savunma sistemini dengeler. Çörek otundaki nigellon ve alfa-pinen gibi eterli yağlar, solunum borusunu genişletip kramp gidericidir.

Çörek otunun, müzmin hastalıklarda da şaşırtıcı iyileşmeler sağladığı belirtiliyor. Çocuklarda özellikle sinir ve deri hastalıklarına, astım ile alerjiye iyi gelir.

Çörek otu ürünleri, hamilelik devresindeki şikayetleri azaltır. Yan etkisi olmayıp, bu devredeki kadınlara ve bebeklerini anne sütüyle besleyenler için süt kalitesinin bebeğe daha yarayışlı olmasını sağlar. Hazım zorluğu ve mide şişkinliklerinde çörek otu da eskiden beri bilinir.

ÇÖREK OTUNUN DİĞER FAYDALARI

Yapılan araştırmalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirlenen çörek otunun bazı ilaçlarda da ham madde olarak kullanılır.

* Çörek otu, meme ve prostat kanserini yavaşlatır, akciğer kanserine karşı koruyucudur.

* Kan şekerini düşürür.

* Kanı sulandırır.

* Kalp enfarktüsü riskini azaltır.

* Romatizma ağrılarını dindirir.

* Öksürük ve solunum yolu hastalıklarını tedavi ettiği bilinir.

* Hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.

* İltihap giderici ve idrar söktürücüdür.

* Cilt hastalıklarını tedavi edici özelliği vardır.

* Antioksidan özelliğe sahiptir.

* Zayıflamaya yardımcı olur.

* Hazmı kolaylaştırır.

* Mikrop ve virüslere karşı koruyucudur.

* Depresyon ve panik atak hastalığını tedavi edicidir.

ÇÖREK OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Susam gibi siyah tohumları olan bir çeşit bitki olan çörek otunun içeriğinde sabit ve uçucu yağlar, alkaloitler, saponinler ve tanen bulunur. Acımış çörek otu yağı, bozulmuş demektir. Çörek otunun etkisi kişiden kişiye değişebilir. Çörek otu, az miktarlarda alındığında genellikle güvenlidir ve zarar verici değildir. Yiyeceklerin ve ekmek gibi hamur işlerinin içerisinde baharat şeklinde kullanılan çörek otunun ise bir zararı yoktur.