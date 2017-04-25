Halterci Aysu Mantaşoğlu'nun şok ölümü!

Adana'da kalp büyümesi rahatsızlığı nedeniyle halteri bırakan Aysu Mantaşoğlu adlı genç kız, dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Eğitimciler Spor Lisesi'nde okuyan ve Isparta Halter Bölge Spor'un formasını giyen 16 yaşındaki Aysu Mantaşoğlu, kalp büyümesi nedeniyle çok sevdiği halteri bırakmak zorunda kaldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde oturan ailesiyle dün akşam balık yiyen ve ardından süt içen Aysu Mantaşoğlu, ilacını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aysu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aysu Mantaşoğlu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BALIK BOZUKSA TÜKETİLEN SÜT ÜRÜNLERİ..."

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu’nun HABERTURK.COM'a verdiği bilgiye göre;

"Balık ve süt, yoğurt, peynir, ayran gibi süt ürünleri tazeyse birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye neden olmaz. Fakat balık bayatsa ya da bozulmuşsa birlikte tüketilen süt ve süt ürünleri bozuk balıkta bulunan bakteri seviyesini artıracağından ve üremeye uygun ortam oluşturacağından zehirlenmeye sebep olabilir. Balık iki şekilde zehirlenmeye sebep olur:

Bunlardan birincisi tropik sularda yetişmiş çeşitli balıklar üzerindeki zehirli maddelerin insan vücuduna geçişiyle gerçekleşir. Bir diğeri ise süt ürünleri ve balık bayatladığında meydana gelir. Süt ve balık bayatladığında içeriğinde bulunan histamin maddesi vücuda aşırı nüfus eder ve zehirlenmeye sebep olur. Taze olduğu sürece süt ürünleri ve balığın birlikte tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur."