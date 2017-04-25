Uyku bölünmeleri bunamayı tetikliyor!

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Walker, sorunun tam tersi olabileceğini söylüyor: “Bence bu hastalıklar ve uyku sorunu birbirini etkiliyor. Hatta bir tanesi daha baskın. Başka bir deyişle, bence uyku bölünmeleri, yaşlandıkça demansı (bunama) tetikleyen bir durum.”