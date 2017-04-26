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Domates konservesi
SAĞLIK

Uzmanlardan domates konservesi uyarısı!

Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu, konserve tüketimiyle ilgili vatandaşları uyardı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:17:54 Güncelleme: 10:22:47 İHA

Adana'da aynı aileden 4 kişinin domates konservesi yüzünden ölmesinden şüphelenilirken, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisi Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu, konserve tüketimiyle ilgili vatandaşları uyardı.

Gıda zehirlenmelerine daha çok evde yapılan konservelerde rastlandığını ifade eden Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu, "Gıda zehirlenmeleri bazı mikroorganizmaların sayılarının fazla olması sebebiyle veya kendilerinin oluşturduğu toksinlerle meydana gelen bir hastalıktır. Gıda zehirlenmeleri daha çok evde yapılan konservelerden kaynaklanır. Adana'da meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin ölümüne sebep olan olay, evde yapılan domates konservesinden kaynaklanmıştır" dedi.

Konserveden meydana gelen zehirlenmede ilk belirtilerin bulantı, kusma, göz kapağını kullanamama olduğunu anlatan Korukluoğlu, "Ardından bazı organlarda felç görülür. Felce uğramış hasta kurtulsa bile tedavisi 6 ay sürebilir. Bu noktaya gelmeden mutlaka hastaneye gidilmelidir. Bu belirtilerin başlangıcı gözlendiği andan itibaren hekime ulaşılmalıdır. Aksi takdirde sonuçları çok ağır olur. Bunu engellemek için özellikle evde yapılan konservelerden sakınmalı. Bu zehirlenme ticari satılan konservelerde çok az olmasına rağmen, konservenin son kullanma tarihine bakılmalı. İçindeki renk değişimi gözlenmeli. Konservenin kapağında şişme olmamalıdır. İlla ki ev konservesinden vazgeçemem diyenler varsa, konservenin içine tuz ve baharat koyarak mikroorganizma üremesi engellenmelidir. Bu tedbirler basit olup, sonsuz etkili değildir" bilgisini verdi.

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