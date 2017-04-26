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Migren
SAĞLIK

Migren hastalarına iyi haber!

Prof. Dr. Necdet Karlı, aşılar üzerindeki yapılan testlerde, migren tedavisinde bugüne kadar alınan en iyi sonuçlardan biri elde edildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:56:14 Güncelleme: 12:34:07 DHA

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkede eş zamanlı yürütülen migren aşısı araştırmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Aşının migrende ağrıları yüzde 70’e varan düzeyde azaltacak aşıların testlerinin devam ettiğini bildiren ve araştırmaya katkı sağlayan Uludağ Üniversitesi Nöroloji Bölümü' öğretim üyesi Prof.Dr. Necdet Karlı, aşılar üzerindeki yapılan testlerde, migren tedavisinde bugüne kadar alınan en iyi sonuçlardan biri elde edildi” dedi.

AŞI TEDAVİSİ ÇOK YAKINDA DEVREYE GİRECEK

Yaşam kalitesini bozan, ataklar halinde kendini gösteren şiddetli baş ağrısı olan migrenin tedavisi için ilk kez aşı geliştirilmesine yönelik klinik çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edildi. Aralarında Uludağ Üniversitesi’nin de bulunduğu 13 ülkede eş zamanlı yürütülen migren aşısına yönelik bilimsel çalışmada olumlu sonuçlar elde edildiğini ve aşı tedavisinin çok yakında devreye gireceğini belirten Prof. Dr. Necdet Karlı, şöyle dedi:

“Genetik olarak eğilimli kişilerde, stres, lodos, açlık, uykusuzluk, adet gibi çevresel faktörlerin beyindeki süreci tetiklemesiyle ortaya çıkan migren, tedavisi zor bir başağrısı. Ama şimdi çok umutluyuz. Aşı tedavisiyle migrene karşı bugüne kadarki en iyi sonuçlar alındı.”

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda aşının hastaların ağrılarında yüzde 70’e varan azalmaya yol açtığını vurgulayan Prof.Dr. Karlı, şöyle devam etti: “Migren aşısı tekrarlayan ve sık görülen ağrısı olan hastalarda aylık olarak uygulanabilecek bir tedavi olacak. Şu anda yapılan araştırmalara göre, aşı üç ya da dört haftada bir yapılacak. Aşıyı tıpkı insulin iğnesi gibi hasta kendisi de uygulayabilecek. Herhangi bir sağlık kurumuna veya sağlık personeline ihtiyaç yok.”

3-6 AY YA DA 1 YIL ETKİLİ OLABİLİR

Aşının 3-6 ay ya da 1 yıl etkili olabilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Karlı, aşı yerinde hafif kızarıklıklar ve halsizlik gibi yan etkilerin dışında ciddi bir yan etki gözlemlenmediğini de belirtti. Karlı, araştırma süreci tamamlanmak üzere olan ilacın yaklaşık bir yıl içinde piyasada olabileceğini söyleyerek, Türkiye’ye gelişinin biraz daha uzun sürebileceğini kaydetti.

Migren ağrısının ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bir maddeye karşı oluşturulan antikorlar aşı ile hastaya verilerek hedef dokulara bağlanıyor ve ağrının ortaya çıkmasını engelliyor. Bugün migren atak tedavisinde ağrıyı kesmek üzere çeşitli ağrı kesiciler kullanılıyor ve atakların gelmesini engellemeye yönelik koruyucu tedaviler uygulanıyor. Ayrıca botoks ve sinir blokaj tedavisinden de uygun hastalarda koruyucu tedavi olarak yararlanılıyor.

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