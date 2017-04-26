Zeytin çekirdeği yemenin faydaları!

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:04:01 | Güncelleme: 11:43:38
Uzmanlar kozmetikten ilaç sanayisine kadar geniş bir alanda kullanılan zeytinin faydalarını sıradaladı...
1
1|15
Dr. Fevzi Özgönül, “Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın.” dedi.
2
2|15
Zeytinin siyahının, yeşilinin hepsinin kahvaltı sofralarında baş tacı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, “Tabii sadece kahvaltıda tüketmiyoruz.
3
3|15
Zeytinin yağını da yemek yaparken de kahvaltıda da ekmeğimizi bandırarak da, hatta bardağa koyup içerek de kullanabiliriz.
4
4|15
Zeyinyağı kullanımı bu kadarla da bitmez. Kozmetikten ilaç sanayiine kadar çok geniş bir alanda kullanımı vardır. Sabun yapılıp hem cildimizi hem de saçımızı korur, canlandırır.
5
5|15
Zeytinin meyvesi dışında ağacından yaprağına kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Körpe zeytin yaprağını aynı çay gibi demleyerek de içebilirsiniz.” diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
6
6|15
Ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Dr. Fevzi Özgönül, “Nasıl badem, ceviz ve fındığı yiyor ve güçleniyorsak zeytinin çekirdeğini de yutarak mide yanmalarınızı azaltın, bağırsaklarınızı güçlendirip kabızlığınızı ortadan kaldırın.
7
7|15
Zeytin çekirdeği yapısı bol selüloz içerdiği için serttir, çiğnenerek yenilmez fakat bu selülözik maddeyi, sindirim enzimleri ve mide asidi kolaylıkla eriterek içerdiği çok değerli ve bir zeytin ağacının gücünü barındıran özünü ortaya çıkarabilir.” dedi.
8
8|15
Zeytin çekirdeğinin sahip olduğu bu özün mide yanması olan kişilerde mide iç yüzeyini güçlendirerek yanmaları azaltacağını kaydeden Dr. Fevzi Özgönül, şöyle konuştu:
9
9|15
“Bağırsağın güçlenmesini sağlayarak kabızlık probleminde yardımcıdır. Sindirim sistemini konu alan bir çok rahatsızlığı da giderdiği araştırmalarda tespit edilmiştir.
10
10|15
Sabah kahvaltı sırasında yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, en azından selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendirecek ve böylece selüloz içeren bir çok yiyeceğin de sindirimini kolaylaştıracaktır.
HABERİN DEVAMI
11
11|15
Zeytin çekirdeğinin selülozik yapısını tamamıyla eriten enzimlerimiz ve mide asidimiz sayesinde zeytin çekirdeğini yuttuğunuz da korkmayın, bağırsaklarınız tıkanmaz, zeytin çekirdeğinin sivri uçları da size zarar vermez.
12
12|15
Zeytin çekirdeğinin yutulması nedeni ile zarar görüldüğüne dair tıbbi bir araştırmaya ben rastlamadım. Bu nedenle bende yaklaşık 3 aydır haftada 3-4 gün 2-3 zeytin çekirdeği yutuyorum.
13
13|15
Yuttuğum tüm zeytin çekirdeklerinin de sindirim sistemimde eridiğini hissediyorum.”