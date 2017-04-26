SAĞLIK HABERLERİ
26 NİSAN 2017
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Beyin tümörü
SAĞLIK

Beyin tümörünün belirtileri!

Op. Dr. Özcan Binatlı, ailesinde beyin tümörü olan bireylerin, hastalığa yakalanma ihtimalinin normal bireylere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu söyledi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:39:04 Güncelleme: 14:53:59

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özcan Binatlı, ailesinde beyin tümörü olan bireylerin, hastalığa yakalanma ihtimalinin normal bireylere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu söyledi. Op. Dr. Binatlı, "Tetkiklerinizi hastalık belirtileri başlamadan yılda bir kez yaptırın" dedi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ BAŞ AĞRISI

Beyin tümörü, beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanırken, tümörler, iyi huylu (kanser yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olarak adlandırılıyor. Bulundukları yer itibarıyla iyi huylu bir tümörün bile tehlikeli olabileceği ifade edilirken, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlayacağı kaydedildi.

Op. Dr. Özcan Binatlı da, ailesinde beyin tümörü olan bireyleri uyararak, tümörler hakkında bilgi verdi. Binatlı, "Beyin tümörlerinin en önemli belirtisi baş ağrısıdır. Tümörün yerleştiği yere göre kişide konuşma, görme bozukluğu, işitme kaybı veya dengesizlikler olabilir. Bu belirtiler baş ağrısına eklenirse, rahatsızlığın bir tümör olduğu düşünülür. Tanı koyabilmek için MR, MR anjiyo ve tomografi çekilmelidir. Çıkan sonuç tümörün iyi veya kötü huylu olduğu bilgisini verir. Bu belirtiler birçok rahatsızlıkla karıştırılmaktadır. Bu nedenle detaylı tetkik yapmadan, migren, sinüzit veya stres kaynaklı denilmemelidir. Tümör belli erişkinliğe ulaşmadan kendini belli etmeyebilir" diye konuştu.



"BELİRTİ OLMASA BİLE AİLESİNDE OLANIN TETKİK YAPTIRMASINDA FAYDA VAR"

Ailesinde herhangi bir kanser öyküsü olan kişilerin duyarlı olmasını isteyen Op. Dr. Binatlı, "Aile öyküsünde tümör olanların, hastalığı yakalanma riske normal birine göre yüzde 10-15 oranında fazla. Hiçbir belirti olmasa bile ailesinde bu öykü varsa bir tetkik yaptırmasında fayda var. Bu hastalık göz ardı edilmemelidir. Kesinlikle yıllık kontroller yaptırılmalıdır. Hastaneye gitmek için baş ağrısını beklemeyin. Erken tanı hayat kurtarır, bunu unutmayın. Bu hastalık çok hızlı seyreder. Bu nedenle tanı konulup tedaviye başlanmalıdır. Stresten mümkün oldukça uzak durun. Beyin tümörleri sıklıkla normal beyin dokusuna hücum eder ve uyguladıkları basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine farklı belirtiler gösterebilir. Bu belirtilerden birini veya daha fazlasını yaşarsanız, vakit kaybetmeden nörolog ya da nöroşirurji uzmanına danışın" ifadelerini kullandı.

Op.Dr. Binatlı, devamlı bir baş ağrısı, kişilikte veya davranışta değişiklikler, zihinsel becerilerde düşüş, hafıza kaybı, yargılamada bozulma, görme ve işitme kaybı gibi belirtilerin görülmesi halinde de doktora danışılması gerektiğini ifade etti.

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