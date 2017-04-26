Adaçayı, antioksidanlardan ve önemli besin öğelerinden özellikle K vitamininden zengindir. Adaçayının her derde deva olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, adaçayı hakkında şunları söyledi: "Kanın pıhtılaşması için gerekli elzem bir vitamindir. Adaçayı iltihap, ağız ve boğaz enfeksiyonları, aşırı terleme, menopozla ilişkili sıcak basmaları, hazımsızlık, ateş ve sinir yorgunluklarında tedavide iyi bir içecektir. Emzirmeyi azaltmak veya durdurmak içinde kullanılmaktadır. Adaçayını hazırlamak basittir. 1 bardak kaynayan suya 1 çay kaşığı adaçayı ekleyin. Kapalı bir kapta 15-30 dk demleyin. Çayı kompres olarak kullanmayıp içecekseniz tadını artırmak için biraz bal ekleyebilirsiniz."

ADAÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Migren baş ağrıları için: Sıcak adaçayı içine bir bez batırın. Bunu alnınızın üzerine koyarak kompres yapın.

Mide krampları ve sindirim sistemi sorunları için: Sıcak adaçayı ile hazırlanmış kompresi karın bölgenize koyarak sindirim sorunlarından özellikle gaz oluşumundan kurtulabilirsiniz.

Soğuk algınlığı, grip, bronşit tedavisi için: Sıcak adaçayı tüketimi bronşit, soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletmeye yardımcıdır. Sadece balgam söktürücü olarak değil vücudu terlettiği için toksin atıcı faaliyet de gösterir. İstenirse bal ilavesi yapılabilir.

Sinüsleri ve akciğerleri temizlemek için: Adaçayının buharının solunması gerekir. Başınızla kase arasına havlu koyarak çıkan buharlardan maksimum düzeyde fayda sağlayabilirsiniz. Bir buharlaştırıcı içine filtre halinde adaçayı da konabilir veya sıcak bir banyo içine adaçayı serpiştirilebilir.

İshal tedavisinde: İshal tedavisinde soğuk adaçayı günde 2-4 bardak arasında önerilir.

Kesikler ve yaralar için: Soğuk adaçayı ile kesik ve yaralar üzerine kompres yapılarak rahatlama ve daha hızlı iyileşme sağlanabilir.

Ağız sağlığı için: Günde 3 kez soğuk adaçayı ile gargara yapıldığında diş eti iltihapları ve ağız yaraları için tedavi sağlar. 2.5 g kuru adaçayı 100 ml suda k ullanılabilir.

Sıcak basmalarına karşı: 1 bardak sıcak suya 4 yemek kaşığı adaçayı ekleyip en az 4 saat demlemeye bırakın. Bir elekten geçirdikten sonra içine bal ve limon katılabilir ve soğuk olarak bir sıcak basma anının başlangıcında tüketilmelidir. 1 bardak adaçayı sıcak basmalarını 2 güne kadar önleyebilmektedir.

Beyin fonksiyonlarının geliştirilmesi: Daha iyi bir beyin fonksiyonu ve mükemmel bir hafıza arttırıcıdır. Çalışırken adaçayı yudumlamak sadece sizi sağlıklı tutmakla kalmayıp öğrendiklerinizi de korumaya yardımcıdır. Asetilkolin Alzheimer hastalığını önlemede ve tedavide gerekli bir bileşiktir. Beyindeki kimyasal bir habercidir. Alzheimer hastalığı olanlarda asetilkolin seviyeleri düşüktür. Adaçayı asetilkolini parçalayan enzimi yok eder. Taze adaçayı kağıt havlu içine sarılıp, plastik torba içine yerleştirildikten sonra buzdolabında birkaç gün boyunca saklanabilir. Kuru adaçayı da rutubetten uzak, serin ve karanlık bir yerde hava geçirmez bir şişede muhafaza edilmelidir. Doğru saklandığında kuru hali yaklaşık 6 ay durur.

HAMİLELER ADAÇAYI İÇEBİLİR Mİ?

Adaçayının birçok faydası olsa da hamilelerin tüketmemesi gerekiyor. Uzman Diyetisyen Yıldırım, adaçayı kasılmalara neden olduğu için hamilelerin adaçayı tüketmemesi gerektiğini söylüyor. Uzman Diyetisyen Yıldırım, "Emziren kadınlarda sütün azalmasına neden olduğundan tercih etmemelidir. Çocuklar içinde tüketimi uygun değildir. Yüksek tansiyonu olanlarda kan basıncını arttırabilir. Diyabeti olan hastalarda kan şeker düşüklüklerine neden olabilir. Adaçayı uyku ve uyuşukluğa sebep olur. Sakinleştirici ilaç kullananlar beraberinde adaçayı da tüketirlerse çok fazla uyku hali oluşabilir" dedi.

ADAÇAYI NASIL KULLANILIR?

Adaçayının nasıl kullanılması gerektiğini ise Türk Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik anlattı.

ANTİOKSİDAN ETKİ İÇİN...

Porselen bir kupa içine bir poşet adaçayı konur, üzerine kaynar su ilâve edilir, 5 dakika kadar bekletilip, poşet çıkarılır ve içilir. Fazla tutulursa acı maddeler de suya geçeceği için, içilemeyecek bir lezzet meydana gelir. Günde 3 kupa adaçayı içilmesi yeterli antioksidan alımını sağlayacaktır. Şeker ilâvesi isteğinize bağlı.

SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN...

Çay olarak içilmesi ve gargara yapılmasını tavsiye ediyorum. Çayı, antioksidan etki için kullanılan hazırlama yöntemi ile hazırlanır. Hastalık sırasında ve iyileştikten sonra birkaç gün, günde 4-5 kupa içilmesi yeterlidir. Sentetik maddelerden hazırlanan gargaralar yerine adaçayı ile gargara yapılması da boğaz ağrısı olanları rahatlatacaktır.

Gargara şu şekilde hazırlanır:

1 poşet adaçayı, porselen bir kupaya konur üzerine kaynar su ilâve edilir, 10 dakika kadar bekletilir. Poşet çıkarılır, ılık hale gelmesine kadar beklenir ve ılık çay ile gargara yapılır. Günde 5-6 defa gargara yapılmasında yarar var. Her gargaradan sonra 1 saat kadar herhangi bir şey yiyip içilmemeli ki gargara etkili olsun. Sonuç olarak, antioksidan kaynağı olarak ve üst solunum yolu rahatsızlıklarında adaçayı içilmesi, gerektiğinde adaçayı ile gargara yapılmasında yarar var.

ALZHEIMER'A KARŞI OLUMLU ETKİLERİ VAR

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan adaçayı, mantar enfeksiyonlarında da oldukça etkilidir. Bademcik iltihaplanmalarında, boğaz ağrılarında, diş iltihaplanmalarında kullanıldığı takdirde olumlu etkileri oluyor. Beyin fonksiyonlarını geliştirirken, Alzheimer'a karşı da olumlu etkileri olabiliyor. Öksürüğe iyi gelen bitkiler arasında yer alan adaçayının içinde bulunan cineol isimli madde öksürüğü önlemeye yardımcı bir madde. Ayrıca vücut kramplarında, omurilik rahatsızlıklıklarında tüketildiğinde yarar sağlar.

ADAÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

Pek çok faydası olan adaçayı, uzun bir süre gereğinden fazla ya da önerilenden çok miktarda tüketilirse zararlı olabilir.

Adaçayı yüksek m iktarlarda tüketildiğinde, içerisindeki thujone kimyasalı vücuda giriyor ve bu kimyasal, fazla miktarlarda tüketildiğinde vücutta zehirli etkiler gösterebiliyor. Karaciğerde ve sinir sisteminde nöbetlere ve hasarlara neden olabiliyor.