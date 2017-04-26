"Gülüşünde Hayat Var" lösemili çocuklara umut veriyor

Lösemili çocuklar 23 Nisan’da bir günlüğüne büyüklerin yerini almak yerine, sadece çocukluk yaptılar. 24 Nisan’da gülüşleriyle radyolarda yer aldılar!



Yalnızca destekçilerinin bağışlarıyla ayakta duran, her yıl binlerce lösemili çocuğa umut olan LÖSEV, bu yıl lösemi farkındalığını artırmak için dikkat çekici bir kampanyaya imza attı.

Mutluluk ve moral, lösemi tedavisinde en etkili ilaçlardan. Bu ilaç, tüm lösemili çocukların yüzünü güldürsün diye, Gülüşünde Hayat Var kampanyasının ilk adımları 23 Nisan’da gerçekleştirilen LÖSEV etkinliğinde atıldı. Etkinlik boyunca çocuklar gülüp, eğlenirken, bir yandan da diğer lösemili kardeşleri için gülme seslerini kaydettiler.



Bu sesler, 24 Nisan sabahı, yaptıkları programlarla Türkiye’yi güldüren radyocuların yayınlarındaki kahkaha efektlerinin yerini aldı. Sıra dışı bu değişiklikle dinleyicilerinin dikkatini çektikten sonra radyocular, LÖSEV’e bağış yapmaları için destek istediler. İlk anından itibaren gülümsemek üzerine kurulu kampanyada, bağışlar da gülümsemelerle yapıldı!

Dinleyicilerinden 3406’ya gülen bir emoji göndermelerini isteyen radyocuların görüntüleri, daha geniş kitlelere ulaşabilsin diye internette de yayılmaya başladı.



23 Nisan haftası boyunca sürecek bu kampanyaya siz de destek olmak için 3406’ya bir emoji gönderebilir, daha çok insanı kampanyaya katılmaya davet etmek için aşağıdaki videoyu paylaşabilirsiniz.



Lösemili çocuklarımız için mutlu bir gelecek gülümsemeyle başlar, çünkü senin gülüşünde hayat var!