ABD'de doktorlar erken doğan kuzuları, rahim ortamına benzer bir plastik keseyle hayatta tutmayı başardı. Yapay rahmin 5 yıl içinde insanlarda da denenmesi planlanıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; sadece ABD'de her yıl 30 bin bebek hamileliğin 23 ila 26'ncı haftalarında doğuyor. Bu bebeklerin akciğerleri havayla temas edecek kadar gelişmiş olmadığı için yaklaşık yüzde 70'i hayatını kaybediyor, yaşayabilenleri çoğu ise engelli kalıyor.

Uzmanlara göre Philadelphia Çocuk Hastanesindeki doktorların geliştirdiği yapay rahim, bu bebeklerin hayatta kalma şansını artırabilir.

NASIL ÇALIŞIYOR?

1- Prematüre yavru steril bir keseye alınıyor.

2- Beslenebilmesi için kesenin içine plasentadaki amniyon sıvısına benzer bir sıvı pomplanıyor.

3- Yavru, göbek bağından nakledilen oksijenli kan vasıtasıyla nefes alıyor.

4- Dışarıdan özel bir aygıt kan içine oksijen pompalıyor.

5- Besin değeri azalan kesedeki sıvı, kuzunun atıklarıyla birlikte borudan dışarı atılıyor.