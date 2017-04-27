Meyve porsiyonu ne olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, meyvelerin sağladığı faydaların yanı sıra, içeriğindeki şekerden dolayı günlük tüketmemiz gerekenden fazla alınması durumunda kilo artışına neden olabileceğini söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, bu nedenle tüm mevsim meyvelerini tüketirken porsiyonlara ve miktarına dikkat etmek gerektiğini belirtti.

Vitamin, mineral, su ve lif açısından zengin meyvelerin her yaşta sağlıklı yaşam ve doğru beslenme alışkanlıkların kazanılması için tüketilmesi gereken besinler arasında yer aldığını ifade eden Çisem Gündüz, "Birçok hastalık açısından risk oluşturan kilonun kontrol edilmesine de yardımcı olan meyveleri tüketilirken bazı sınırlamalar yapmak gerekiyor" dedi.

Hiç meyve yememek kadar beslenmede meyvelerin fazla yer tutmasının da vücut için zararlı olabileceğine işaret eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, meyveleri tüketirken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.



ENERJİ İHTİYACI PORSİYON MİKTARINI BELİRLİYOR

Vücutta enerji olarak harcanmadığında meyvenin içeriğindeki şekerin yağ olarak depolandığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, sağlıklı diye sınırsızca meyve tüketmenin fazla kilo almaya neden olabileceğine kaydetti.

Gündüz, Kontrollü tüketim için, kadınların günde 2 porsiyon, erkeklerin ise 3 porsiyon meyve tüketmesinin ideal olduğunu söyleyerek "Bir küçük elma, ortaya boy portakal, yarım muz, 12 adet kiraz ve bir büyük boy mandalina bir porsiyon meyveye karşılık geliyor. Her kişinin enerji ihtiyacı boy, kilo, yaş, cinsiyet gibi çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterdiği için bu doğrultuda meyve tüketimi kişinin enerji ihtiyacına göre arttırılabilir" diye konuştu.



MEYVE SUYU DEĞİL, MEYVE TÜKETİN!

Her meyvenin farklı renkte olmasının içerdikleri vitamin ve minerallerin de farklı olduğunun göstergesi olduğunu hatırlatan Gündüz, seçim yaparken mümkün olduğunca farklı renkteki meyvelerin tercih edilmesinin yarar sağlayacağını anlattı.

Çisem Gündüz, meyvelerin lifli yapılarının bağırsak sağlının korunmasında da yardımcı olduğunu belirterek, "Kabızlık başta olmak üzere sindirim sistemindeki birçok rahatsızlığın önüne geçilmesi sağlanabiliyor. Ayrıca kilo kontrolüne de yardımcı olmasıyla hem metabolizmanın düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor, hem de kolon kanserine yakalanma riskini azaltabiliyor. Bunun yanında meyve suyu yerine meyvenin kendisini yemek sağlık açısından önemli. Çünkü bir bardak meyve suyunu elde edebilmek için 3 porsiyon meyve kullanılıyor ki bu da porsiyon miktarının artmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra yararlı olan posalı kısmı da çöpe atılmış oluyor" şeklinde konuştu.



MEYVEYİ ARA ÖĞÜNLERDE TERCİH EDİN

Meyveleri tüketmek için en uygun zamanın ara öğünler olduğunu söyleyen Gündüz, şunları kaydetti: "Yemeklerden hemen önce veya hemen sonra meyve tüketmek kilo kontrolünü negatif yönde etkiler. Özellikle çalışan kişilerin tercih ettiği kahvaltıda meyve tüketimi için 3-4 yemek kaşığı yulaf, 1 porsiyon taze meyve, 1 bardak süt ile yapılan bir kahvaltı ülkemizde de sıklıkla tüketilmeye başlanan sağlıklı bir kahvaltıdır. Ancak klasik Türk kahvaltılarına meyve eklenmek isteniyorsa, meyvenin sağlayacağı enerji de düşünülerek ekmek tüketiminin kısıtlanması gerekiyor. Porsiyon kontrollü meyve tüketiminin kalp sağlını korumada da önemli görevleri oluyor. Özellikle su içeriklerinin yüksek olmasıyla meyveler sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor."