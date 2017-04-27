Diş temizliğinde kullanılan bol miktarda flor ve kalsiyum içeren diş macunu, macunumsu bir kıvamdadır.
Hepimizin kullandığı diş macununun yutulmaması ve bezelye büyüklüğünde kullanılması gerekir.
Uzmanlar, diş macunlarının yutulmasına bağlı olarak fazla miktarda florüre maruz kalmanın tehlikeli olabileceğini söylüyor.
Diş macununu her ne kadar küçük kullanırsanız kullanın. Yutmamaya gayret gösterin. Yapılan bir deney, diş macununun mide asidi ile bir araya geldiğinde nasıl bir görüntü ortaya çıkarttığını gözler önüne serdi.
Deney sırasında mide asidinin içerisine atılan bir parça diş macunu anında parçalanmaya başlıyor.