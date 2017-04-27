SAĞLIK HABERLERİ
27 NİSAN 2017
  • GENEL SAĞLIK
  • ANNE VE ÇOCUK
  • KALP SAĞLIĞI
  • KANSER
  • BESLENME
  • CİNSEL SAĞLIK
  • ESTETİK CERRAHİ
  • VİDEOLAR

    GENEL SAĞLIK

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
    Hastanın kulağından örümcek çıktı!

    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
    Altını ıslatan çocuklar için özel çay

    Altını ıslatan çocuklar için özel çay
    Minik Berat görmek istiyor

    Minik Berat görmek istiyor
    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    KALP SAĞLIĞI

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
    Aort Damarı neden yırtılır?

    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
    Kanseri gelinlik provasında öğrendi

    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
    Kansere karşı diyet ve egzersiz

    Kansere karşı diyet ve egzersiz
    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    SAĞLIKLI BESLENME

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
    Mucize gözaltı kremi

    Mucize gözaltı kremi
    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
    Ağda kullananlar dikkat!

    Ağda kullananlar dikkat!
    "İstenmeyen tüyler" tartışması!

    "İstenmeyen tüyler" tartışması!
    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
  • DİĞER
Hipertiroidi
SAĞLIK

Hipertiroidi nedir? İşte hipertiroidinin belirtileri...

Hipertiroidi, çarpıntı, aşırı terleme, titreme, çabuk sinirlenme, kilo kaybı, gibi belirtilerle ortaya çıkar

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:38:59 Güncelleme: 15:51:06

Hipertiroidi Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’de düzenlendi.

Türk Cerrahi Derneği tarafından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Hipertiroidi Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu” kapsamında 4 farklı branştan uzmanlar bir araya geldi. Endokrinoloji, Göz Hastalıkları, Nükleer Tıp ve Genel Cerrahi branşlarından konuşmacılar Hipertiroidi Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım hakkında bilgi verdiler.

KALP YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR!

Sempozyum nedeni ile açıklama yapan Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter kalbinde sürekli çarpıntı hisseden kişiler için uyarıda bulundu: “Zehirli guatr yani hipertiroidi kalp kasını aşırı çalıştırarak kalp yetmezliğine yol açabilir. Kalbinde sürekli çarpıntı diğer bilinen adı ile taşikardi hissedenler zaman geçirmeden bir endokrin uzmanı ya da genel cerrahi uzmanına başvurmalı ve hipertiroidi olup olmadığını öğrenmelidir.”

ÇARPINTI, AŞIRI TERLEME, ÇABUK SİNİRLENME GİBİ ŞİKAYETLERİNİZ VARSA...

Hipertiroidinin, tiroid bezinin aşırı çalışması sonucunda kanda tiroid hormonlarının artması ile ortaya çıkan bir tablo olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çifter belirtileri ve tedavisi hakkında şu bilgileri verdi: “Çarpıntı, aşırı terleme, titreme, çabuk sinirlenme, kilo kaybı, gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bazen gözlerde ileri doğru çıkma ve görme bozuklukları gelişebilmektedir. Bu belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanıya varmak için tiroid bezinin ultrason ve sintigrafik değerlendirilmesi, kanda tiroid hormon düzeyleri ölçülmesi ve gerekirse iğne biopsileri yapılması gerekebilir. Tedavi edilmediği taktirde kalp yetmezliğine kadar gidebilen ağır tablolara neden olabilir.

Günümüzde hipertiroidi tedavisi; ilaçla ve ilaca cevap alınamadığı durumlarda ameliyatla rahatlıkla yapılabilmektedir. Ameliyat edilemeyecek durumdaki hastalarda radyoizotopla tedavi denenebilir.”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yanlışlıkla bile yutmayın! Bakın diş macunu midede ne hale geliyor...
SAĞLIK

Yanlışlıkla bile yutmayın! Bakın diş macunu midede ne hale geliyor. ...
Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı!
SAĞLIK

Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı! En çok bu yüzden ölüyoruz. ...
Meyve porsiyonu ne olmalı?
SAĞLIK

Meyve tüketirken bu porsiyonlara dikkat!

4 yıldır uzattığı saçlarını "kanser hastaları" için kestirdi
SAĞLIK

4 yıldır uzattığı saçlarını feda etti! İşte nedeni...
Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?
SAĞLIK

Burun tıkanıklığı nasıl geçer?
'Fizyo-trak' fizik tedaviyi kolaylaştıracak
SAĞLIK

'Fizyo-trak' fizik tedaviyi kolaylaştıracak
Hipertiroidi nedir? İşte hipertiroidinin belirtileri...
SAĞLIK

ÇARPINTI, AŞIRI TERLEME, TİTREME, ÇABUK SİNİRLENME GİBİ ŞİKAYETLERİNİZ VARSA...
Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?
SAĞLIK

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?
Yanlışlıkla bile yutmayın! Bakın diş macunu midede ne hale geliyor...
SAĞLIK

YANLIŞLIKLA BİLE YUTMAYIN! BAKIN DİŞ MACUNU MİDEDE NE HALE GELİYOR...
4 yıldır uzattığı saçlarını "kanser hastaları" için kestirdi
SAĞLIK

4 YILDIR UZATTIĞI SAÇLARINI FEDA ETTİ! İŞTE NEDENİ...
Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı!
SAĞLIK

ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI! EN ÇOK BU YÜZDEN ÖLÜYORUZ...
İleri yaşta olan yumurtalık kanserine dikkat!
SAĞLIK

İLERİ YAŞTA OLAN YUMURTALIK KANSERİNE DİKKAT!