SAĞLIK
İşte çağlanın mucizevi faydaları...
28 Nisan 2017 Cuma, 12:29:04 | Güncelleme: 12:37:38
İlkbahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla bitmeyen çağla hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu bilgi verdi
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Kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış hali olan çağla, ekşi ve mayhoş tadıyla bahar müjdecisi gibi bir meyve...
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Yıl boyunca bahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla da bitmeyen çağla meyvesi hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu bilgi verdi.
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Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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Yüksek dozda C ve E vitamini ile selenyum içeren çağlanın; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir.
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İçerisinde antioksidandan bakımdan güçlü E vitamini bulunduran çağla meyvesi özellikle cilt sağlığında oldukça etkili olabilmektedir.
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Yüksek magnezyum oranıyla kalp hastalıklarına karşı koruyor.
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Çağla kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyu bir meyve özelliği taşır.
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Çağlada bulunan yüksek oranda magnezyum toplar ve atar damarları geliştirerek hem kanın oksijenlenme oranını artırır hem de metabolizmayı hızlandırmaktadır.
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Ayrıca şeker hastaları için mayhoş olan tadıyla çağla yüksek lif oranından dolayı glisemik indeksi düşük meyveler grubunda bulunmaktadır.
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Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.
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Kalorisi çok düşük olduğu için ara öğün olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
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C vitamini eksikliklerini giderir.
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Tekli yağ asitleri içermesi bakımından kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
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İçerisindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeler.
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Oldukça güçlü bir antioksidan içerir bu sebeple cilt sağlığı açısından çok faydalıdır.
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İçerisindeki magnezyum sayesinde kas kasılmalarının azalmasına yardımcı olur.
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Yüksek lif içeriği ile barsaktaki iyi bakterilerin oluşumunu arttırarak probiyotik etki yaratır.
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Vücuttaki iltihabik reaksiyonlara neden olan C reaktif proteinin düzeyini düşürür.
Safra taşı oluşumunu engeller.
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