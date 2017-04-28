SAĞLIK HABERLERİ
28 NİSAN 2017
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Uçkun
SAĞLIK

Uçkunun faydaları nelerdir?

Uçkunun, özellikle kanser, sarılık, şeker, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor

28 Nisan 2017 Cuma, 15:41:41 Güncelleme: 15:44:32 İHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 verilerine göre iyi huylu ve kötü huylu tümör kanserinin en az görüldüğü ilin Hakkari olduğunu açıklaması kentte sevinçle karşılanırken, vatandaşlar bunu uçkun veya halk arasında yayla muzu olarak bilinen bitkiye bağladı.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Bölge insanı tarafından büyük beğeniyle tüketilen uçkunun, özellikle kanser, sarılık, şeker, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor.

İlkbaharla birlikte yüksek dağlardan topladıkları uçkunları satışa getiren Ömer Erkaya, TÜİK'in yaptığı açıklamayı sevindirici bulduğunu belirterek, uçkunun bunda etkisinin çok büyük olduğunu söyledi. Erkaya, "Biz bu uçkunları yüksek kesimlerde topluyoruz. Tehlikeli ve zor bir ortamda topluyoruz. TÜİK'in dün yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde kanserin en düşük ilin Hakkari olması bizleri çok sevindirdi. Biz bu hastalığın ilacını uçkun olarak biliyoruz. Uçkun sadece kansere değil şeker, sarılık, tansiyon ve mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Topladığımız uçkunları kargoyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi batı illerinde de satmak için gönderiyoruz. Tabi aile ekonomisine de katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

"İSMİNİ DAHİ DUYMAYANLAR VAR"

Vatandaşlar da TÜİK'in dün yaptığı açıklamanın Hakkari halkı için sevindirici bir açıklama olduğunu söyledi. Vatandaşlar, "Kanser ölümleri ülkemizde oldukça yaygınlaşmış durumda. Her yıl binlerce insanımızı bu hastalıktan kaybediyoruz. TÜİK'in dünkü açıklamasında 2016 yılında 80 bin 577 kişinin tümör kanserinden öldüğünü açıkladı. Tabi bu bizi üzdü. Hakkari halkı olarak çok uçkun tüketiyoruz. Batıda uçkun ismini dahi duymayanlar var. Yetkililerin uçkunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Duyduğumuz kadarıyla bilim adamları şuan üzerinde çalışmalar yapıyor. Ülkemize ait bir bitki bizim sahip çıkmamız gerek. Bunun batı illerine de tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Batıdaki kardeşlerimizin ölmesini istemiyoruz" şeklinde konuştular.

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