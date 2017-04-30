Kronik hastaya ayda 1000 TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan verem hastaları için harekete geçti. Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre bakanlık, bu hastaların evde bakım ve beslenme masraflarını karşılayacak. Bakanlık, hastanın durumuna göre ayda bin TL’ye kadar ödeme yapacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan kronik hastalara sosyal yardım yapılması için Sağlık Bakanlığı ile anlaştı. Aile Bakanlığı ilk olarak verem hastalarına maddi destekte bulunacak. Hastaların, beslenme ve evde bakım masrafları, Aile Bakanlığı’nca karşılanacak. Hastalara, aylık bin TL’ye kadar ödeme yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan verem hastalarına ödemenin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtiliyor.

Aile Bakanlığı’nın, kanser hastaları için de benzer bir çalışma yapacağı öğrenildi. Nadir hastalığı bulunan kişilerin de bir süre sonra bu yardım kapsamına alınacağı belirtildi. Kaynaklar, verem hastalarına yapılacak sosyal yardım desteğine ilişkin olarak “Hastadan, bir banka hesap numarası istenecek. Ödeme, her ay, bu hesap numarası üzerinden yapılacak” dedi.