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30 NİSAN 2017
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Zeytinyağı
SAĞLIK

Prof. Dr. Karatay: Zeytinyağı damar tıkanıklıklarını önlemede yardımcı

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının, diğer tüm yağ türlerinden farklı olarak bir "meyve suyu" olduğuna dikkati çekerek, zeytin ve zeytinyağının faydalarını anlattı

30 Nisan 2017 Pazar, 09:28:29 Güncelleme: 10:00:34 AA

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının, diğer tüm yağ türlerinden farklı olarak bir "meyve suyu" olduğuna dikkati çekerek, zeytin ve zeytinyağının faydalarını anlattı.

Karatay, zeytinyağının, içerdiği yağ asitleriyle anne sütüne eş değer olduğunu savunarak, bunun çocuklara endişe duymadan verilebileceğini, çocukların kemiklerini güçlendirdiğini ve sağlıklı büyümelerine yardımcı olduğunu söyledi.

"DAMAR TIKANIKLIKLARINI ÖNLEMEDE YARDIMCI OLUR"

Zeytinyağının, kolesterol düzenleyici etkisi ile kalp hastalıkları riskini azalttığını dile getiren Karatay, "Zeytinyağı, damar tıkanıklıklarını önlemede yardımcı olur, tansiyonun kontrol altında tutulmasında önemli rol üstlenir, ayrıca kanseri önleyici maddeler içerir. Trigliserid metabolizmasına olan tesiriyle deri, kalın bağırsak ve meme kanseri riskini azaltan zeytinyağı, sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önleyerek, bağırsakların daha düzgün çalışmasını sağlar" dedi.

ZEYTİNYAĞI HÜCRELERİ YENİLİYOR

Karatay, zeytinyağının, içerdiği çok sayıdaki antioksidan maddeyle hücreleri yenilediğini, doku ve organların yaşlanmasını geciktirdiğini vurgulayarak, bu ürünün pek çok hastalığı önleyici ve tedavi edici özelliği olduğunu bildirdi.

Zeytinyağının ayrıca ağrı kesici özelliğinin de olduğunu anlatan Karatay, dinleyicilere günde en az 30 zeytin yemelerini, zeytin yaprağından çay demlemelerini ve en az bir fincan zeytinyağı içmelerini önerdi.

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