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Bel ağrısı
SAĞLIK

Cep telefonu ve tablet bel-boyun ağrılarını tetikliyor!

Prof. Dr. Karaduman, "Bel boyun ağrılarında önemli birkaç nokta var. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, uzun süre bilgisayar, tablet veya telefon kullanmak ve çok uzun süre hareketsiz kalmak, bel ve boyun ağrılarına sebebiyet veriyor" dedi

30 Nisan 2017 Pazar, 09:45:29 Güncelleme: 09:51:52 AA

Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Karaduman, aşırı cep telefonu ve tablet kullanımının bel-boyun fıtıklarında tetikleyici olabildiğini söyledi.



Prof. Dr. Karaduman, uzun süre aynı pozisyonda kalarak akıllı telefon ve tablet gibi aletlerin kullanılmasının bedensel rahatsızlıklara sebep olduğunu belirtti.

Teknolojinin getirdiği bedensel durağanlıkla ortaya çıkan ağrılara karşın fiziksel aktivitenin arttırılması gerektiğinin altını çizen Karaduman, hareket etmenin eklemleri koruduğunu ve aynı zamanda kilo artışının önüne geçtiğini ifade etti.

EKLEM VE KAS AĞRISINA DİKKAT!

Genel vücut ağrılarının bel, boyun, eklem veya kas ağrıları şeklinde kendini gösterdiğini vurgulayan Karaduman, "Toplumumuzda da genel olarak bu durum çok yaygındır. 'Her yanım ağrıyor' diye bir söz vardır. Nemli havaların da bu ağrıların açığa çıkmasında etkisi var. Ancak ağrıyla mücadele hareketle çok ilişkili. Biz fizyoterapistler olarak aktiviteyi artırmayı öneriyoruz." dedi.



Telefon, tablet ve bilgisayar gibi aletlerin kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle bel ve boyun ağrılarının arttığına dikkati çeken Karaduman şöyle devam etti: "Bel boyun ağrılarında önemli birkaç nokta var. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, uzun süre bilgisayar, tablet veya telefon kullanmak ve çok uzun süre hareketsiz kalmak, bel ve boyun ağrılarına sebebiyet veriyor. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik aletleri kullanırken boyun ister istemez aşağıya doğru eğiliyor. Yine buna bağlı olarak kötü bir oturma postürü getiriyor beraberinde. Dünyada bunu önlemek için daha çok hareketin içerdiği bilgisayar oyunları geliştirmeye başlandı. Çünkü bu sorun ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık sorunu haline geldi."

Karaduman, özellikle annelerin çocuklarını oyalamak veya onlara yemek yedirmek için eline tablet veya telefon verdiğini dile getirdi.

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