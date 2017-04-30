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Romatizmal hastalıklar
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Romatizmal hastalıklar yenidoğanı bile tehdit ediyor!

"Türkiye'de 100 binde 100 ya da başka bir ifade ile 1000 çocuktan birinde görülen bir hastalık. Yani bu oldukça yüksek bir oran. Cerrahpaşa'daki merkezimizde yıllardır bu hastalıklara karşı mücadele ediliyor"

30 Nisan 2017 Pazar, 17:15:34 Güncelleme: 17:22:17 AA

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk romatizmasının, küçük yaştakilerin hareket sistemini olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu belirterek, "Türkiye'de her 100 binde 100 ya da başka bir ifade ile 1000 çocuktan birinde görülen bir hastalık. Yani bu oldukça yüksek bir oran" dedi.

HAREKET SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumunda düzenlenen "Çocuk Romatoloji Hasta Okulu" etkinliğinde konuşan Kasapçopur, hasta yakınlarına çocuk romatizmal hastalıkları hakkında hasta yakınlarına bilgi verildi. Kasapçopur, çocuk romatizmasının, küçük yaştaki insanların hareket sistemini olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Hastalığın, çocukların kemikleri, kasları ve eklemleri başta olmak üzere tüm organlarında olumsuzluklara yol açabildiğini ifade eden Kasapçopur, "Bu etkilenme beyininde, kalbinde, böbreğinde olabiliyor. Bu organlardaki hastalıkların çoğunluğu, kronik hastalıklardır. Hastalık kronik olduğu için de uzun süre hastalarımızı olumsuz yönden etkileyebiliyor" diye konuştu.

YENİDOĞANLARDA BİLE ROMATİZMAL HASTALIKLAR GÖRÜLEBİLİYOR

Çocuk romatizmal rahatsızlıklarına dikkati çekmek ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle farkındalık oluşturmak için hastalarla anne babaları buluşturduklarını aktaran Kasapçopur, şöyle devam etti: "Çocuk Romatoloji Hasta Okulu olarak bu ekinliği iki yıldır düzenli olarak yapıyoruz. Hem ailelerimizle dayanışmak, hem onlarla bilgi alışverişinde bulunmak hem de onlara bu hastalık konusunda bilgi vermek ve onların sorunlarını cevaplamayı amaçlıyoruz. Hastalarımız ve aileleriyle birlikte daha doğru bilgiye ulaşma konusunda çabalıyoruz. Hastalarımıza ve yakınlarına bu konu hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz."

Yenidoğanlarda bile romatizmal hastalıklara rastlanıldığını dile getiren Kasapçopur, "Bebeklerde de 100 yaşındaki bir insanda da romatizma olabiliyor. Bebeklerin eklemlerinde olabiliyor. Buna bağlı vücutta döküntüler olabiliyor. Bu hastalık çok çeşitli bulgularla karşımıza çıkıyor. Bunu fark etmek için şu çok önemli. Eğer aileler, çocukta nedenini açıklayamadıkları döküntüler, ateş, bu ateşe bağlı nedenini açıklayamadıkları eklem ağrıları bulguları varsa, mutlaka çocuklarını bir çocuk romatizmal hekimine götürsünler. Çok farklı bulgularla, çok farklı belirteçlerle romatizmal hastalıklar, karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

HER 100 BİNDE 100 ÇOCUK ROMATİZMAL HASTALIK GEÇİRİYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bu hastalık alanında faaliyet yürüten büyük bir "Çocuk Romatoloji Merkezi" bulunduğunu, etkinliğe katılanların da bu merkezin kayıtlı hastaları olduğunu anlatan Kasapçopur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün burada 800'ye yakın hasta ve hasta ailesi var. Bunların tamamı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki takipli hastalarımız. Çocuklar dünyanın en güzel varlıklarıdır. Ben 30 yıllık bir çocuk hekimiyim. Yüzlerce, binlerce çocuk büyüttüm ama bir tane çocuğun beni üzdüğüne tanık olmadım. Onların mutluluğu her şeye değer. Bu tür toplantılarla anne ve babalara bilgi aktarıyoruz. Anne ve babalara, hekim tedavilerine uymak, çocuklarının tedavilerini düzenli olarak gerçekleştirmeyi öneriyoruz."

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Türkiye'de her 100 binde 100 çocuğun romatizmal hastalık geçirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "100 binde 100 ya da başka bir ifade ile 1000 çocuktan birinde görülen bir hastalık. Yani bu oldukça yüksek bir oran. Cerrahpaşa'daki merkezimizde yıllardır bu hastalıklara karşı mücadele ediliyor. Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'tan, en güneyindeki Antakya'ya, en doğu ucundaki Doğubayazıt'tan en batıdaki Keşan'a kadar tüm hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz."

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