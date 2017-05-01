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Elektronik sigara
SAĞLIK

Elektronik sigara, tütün bağımlılığını önlemiyor!

Dr. Önder Porsuk, "Elektronik sigara, içerdiği nikotin ve çeşitli aromalar nedeniyle sigaradan kurtulmaya değil, bağımlılığın devam etmesine neden olmaktadır" dedi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:54:04 Güncelleme: 09:56:59 İHA

Kırklareli Lüleburgaz Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Önder Porsuk, "Elektronik sigara, içerdiği nikotin ve çeşitli aromalar nedeniyle sigaradan kurtulmaya değil, bağımlılığın devam etmesine neden olmaktadır" dedi.

Elektronik sigaranın çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını kaydeden Dr. Porsuk, "Son zamanlarda özellikle patlayarak kullanıcılarına verdikleri zararlarla gündeme gelen elektronik sigaralarda da, aslında diğer sigaralarda olduğu gibi çok çeşitli kimyasallar bulunmakta ve en az diğer tütün ürünleri kadar sağlık sorunlarına yol açtıkları bilinmektedir. Elektronik sigara, pek çok ülkede önceleri sigara bırakmaya yardımcı yöntem olarak tanıtılmış, ancak çok kısa bir sürede gerçeğin bu şekilde olmadığı anlaşılmıştır. Elektronik sigara, içerdiği nikotin ve çeşitli aromalar nedeniyle sigaradan kurtulmaya değil, bağımlılığın devam etmesine neden olmaktadır. Elektronik sigara ürünlerinin içeriğinde yer alan kimyasal maddelerin solunum yolu ile kullanılmasının zararsız olduğuna veya daha az zararlı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır" ifadelerini kaydetti.



"NİKOTİN İÇEREN HERHANGİ BİR ELEKTRONİK SİGARA MARKASI İÇİN İTHALAT İZNİ VERİLMEMİŞ VE RUHSATLANDIRILMAMIŞTIR"

Elektronik sigara markası için ithalat izni verilmediğini söyleyen Dr. Porsuk, "Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni verilmemiş ve ruhsatlandırılmamıştır. Yani ülkemize sokulması ve her türlü ticaretinin yapılması yasaktır. Yine yasal düzenlemelerle tütün içersin ya da içermesin, tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünün (elektronik sigara, bitkisel nargile, vs.) 4207 sayılı Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilerek kamuya açık kapalı alanlarda kullanımı yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.

"ELEKTRONİK SİGARALARIN ZARARLARI SADECE DOĞRUDAN İÇERİĞİ KİMYASAL MADDELERLE DE SINIRLI DEĞİLDİR"

Vatandaşların elektronik sigaradan uzak durmaları gerektiğini belirten Dr. Porsuk, "Elektronik sigaraların zararları sadece doğrudan içerdiği kimyasal maddelerle de sınırlı değildir. Gençleri sigara içmeye özendirmeleri riski sürekli gündemdedir ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bir diğer riskleri de son zamanlarda medyada sıklıkla yer alan, adeta cepte bir saatli bomba taşımak gibi tanımlanan patlama riskleridir. Sağlık Bakanlığımızın uzun süredir kararlılıkla sürdürülen dumansız hava sahası kampanyası ile tüm dünya tarafından takdir edilen başarılara imza atılmıştır. Tabii ki tütün endüstrisi de karlılığını devam ettirebilmek için tüm dünyada yeni arayışlara girmektedir. Pek çok otorite tarafından elektronik sigara da bu arayışların bir ürünü olarak değerlendirilmektedir. Bütün bu nedenlerle tüm vatandaşlarımıza elektronik sigaradan uzak durmalarını tavsiye ederiz" dedi.

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