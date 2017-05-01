Hanta virüsüne karşı köylülerden kan örneği alındı

Düzce'nin Yığılca İlçesi Kırık köyünde Hanta virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yetkilileri ile İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri köylü vatandaşlardan kan örnekleri aldılar, anket yaptılar.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yetkilileri ile İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince Düzce'nin Yığılca ilçesi Kırık köyünde görülen Hanta virüsü ile ilgili epidemiyolojik saha çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler Hanta virüsünün görüldüğü köy olan Kırık köyünde ormanda çalışan işçilerden ve ailelerinden kan örnekleri alınarak anket uygulaması yapıldı.

HANTA VİRÜSÜ NEDİR?

Hanta virüsü, Kuş Gribi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden sonra dünyada ve Türkiye'de görülmeye başlanan tehlikeli bir virüstür.

Kemirgen hayvanlarda özellikle de farelerde görülen Hanta virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor ama insandan insana geçmiyor. Virüsün kuluçka süresi 1 ile 3 hafta arasında değişiyor. En önemli belirtileri ise şöyle; yüksek ateş, bulantı, kusma ve böbrek yetmezliği olan virüs ölüme dahi yol açabiliyor.



