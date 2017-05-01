Emine Mutlu: "Benim için küçük bir nefes bir ömür demek"

SAĞLIK HABERLERİ
01 MAYIS 2017
  • GENEL SAĞLIK
  • ANNE VE ÇOCUK
  • KALP SAĞLIĞI
  • KANSER
  • BESLENME
  • CİNSEL SAĞLIK
  • ESTETİK CERRAHİ
  • VİDEOLAR

    GENEL SAĞLIK

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
    Hastanın kulağından örümcek çıktı!

    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
    Altını ıslatan çocuklar için özel çay

    Altını ıslatan çocuklar için özel çay
    Minik Berat görmek istiyor

    Minik Berat görmek istiyor
    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    KALP SAĞLIĞI

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
    Aort Damarı neden yırtılır?

    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
    Kanseri gelinlik provasında öğrendi

    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
    Kansere karşı diyet ve egzersiz

    Kansere karşı diyet ve egzersiz
    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    SAĞLIKLI BESLENME

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
    Mucize gözaltı kremi

    Mucize gözaltı kremi
    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
    Ağda kullananlar dikkat!

    Ağda kullananlar dikkat!
    "İstenmeyen tüyler" tartışması!

    "İstenmeyen tüyler" tartışması!
    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
  • DİĞER
Emine Mutlu
SAĞLIK

Emine Mutlu: "Benim için küçük bir nefes bir ömür demek"

Bebekken "Kistik Fibrozis" teşhisi konulan 15 yaşındaki Emine Mutlu, solunum sistemini etkileyen hastalık nedeniyle akciğerleri çalışmadığından 6 yıldır solunum cihazı olmadan nefes alamıyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:10:49 Güncelleme: 12:24:50 AA

Konya'da, akciğerleri çalışmadığı için taşınabilir oksijen cihazıyla yaşamını sürdüren 15 yaşındaki Emine Mutlu, yaşadığı sıkıntıya rağmen aldığı her nefesle mutlu olduğunu dile getiriyor.

Münevver ve Bülent Mutlu çiftinin 2,5 aylıkken doktora götürdükleri kızları Emine'ye, solunum sistemini etkileyen Kistik Fibrozis hastalığı teşhisi konuldu.

Emine, 9 yaşına geldiğinde hastalığı ilerlediği için rahat nefes alamamaya başladı. Bir süre sonra da akciğerleri çalışmaz hale gelen çocuk, solunum cihazına bağlandı. Gün boyunca bağlı olduğu cihaz adeta akciğerleri haline gelen Emine, oksijen cihazını yanında taşıyor.

"SABAHLARI 'OH BUGÜN DE NEFES ALABİLİYORUM' DİYORUM"

Emine Mutlu, yaşı ilerledikçe daha çok bilgi sahibi olduğu hastalığıyla yaşamayı öğrendiğini söyledi.

Hastalığının konuşma, yürüme, gülme, ağlama gibi hallerde yaşamını zorlaştırdığını aktaran Mutlu, en azından elinde taşıdığı cihaz sayesinde kısa süreli de olsa rahatça dışarıya çıktığını ve yürüdüğünü dile getirdi. Her sonun yeni bir başlangıç olacağı düşüncesiyle hayatını sürdürdüğünü anlatan Mutlu, şöyle devam etti: "Çevremdekiler elimdeki cihazı görünce haliyle merak edip soruyor. Bazen hastalığımın bulaşıcı olduğunu düşünüp yanımdan uzaklaşanlar bile oluyor. Hayata hep pozitif bakarım. Sizden tek farkım makinem. Sabah kalktığımda içime derin bir nefes çekip ferahlıyorum. Sabahları 'Oh bugün de nefes alabiliyorum' diyorum. Nefesimi doya doya alıyorum. Mutluyum. Karamsarlığa kapılmam. Hayatı doya doya yaşıyorum. Benim için küçük bir nefes, bir ömür demek. Zaten hayatın kaynağı nefes değil mi? Makinemle de olsa yaşadığım için sevinçliyim. Nefes alabiliyorsanız gerisi hep boş."

"TAKİPTE OLAN BİR HASTA"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Pekcan, küçük yaşta tanı alan hastalarıyla yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Akciğer transferi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Pekcan, "Ancak hastamız nakil için henüz hazır değil. Nakil için hazırlık yapıyoruz. Hastamız hazır olduğunda ve uygun akciğer bulunduğunda nakil gerçekleştirilecek. Sevgi dolu Emine'nin yaşama azmi herkese örnek oluyor." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    Rabbim yardımcısı olsun Çok zor bir durum :(
  • Misafir 28 dakika önce
    ''yaşadığı sıkıntıya rağmen aldığı her nefesle mutlu olduğunu dile getiriyor''hiç bir kere hayat bayram olmadı diyenler için anlamlı bir cümle... ALLAHCC Acil şifalar versin, akciğer nakli ile doktorlar vesile olur İnşallah
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Primer İmmün Yetmezlik belirtileri nelerdir?
SAĞLIK

Dikkat! Bir yılda 8’den fazla enfeksiyon hastalığı geçirdiyseniz. ...
Poyraz bebeğin ölümünde doktor ihmali iddiası!
SAĞLIK

Kusma şikayetiyle hastaneye getirilen Poyraz bebeği ...
Astımı tetikleyen nedenler nelerdir?
SAĞLIK

Kimi ağlarken bu krize giriyor, kimi gülerken!
Hanta virüsüne karşı köylülerden kan örneği alındı
SAĞLIK

O virüse karşı köylülerden kan örneği alındı!
Elektronik sigara, tütün bağımlılığını önlemiyor!
SAĞLIK

Elektronik sigara, tütünden kurtarmıyor! Ama...
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları!
SAĞLIK

İşte kanserden koruyan besinler!
Emine Mutlu: "Benim için küçük bir nefes bir ömür demek"
SAĞLIK

YÜRÜMEK, GÜLMEK VE AĞLAMAK ONUN İÇİN İŞKENCE!
Elektronik sigara, tütün bağımlılığını önlemiyor!
SAĞLIK

ELEKTRONİK SİGARA, TÜTÜNDEN KURTARMIYOR! AMA...
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları!
SAĞLIK

İŞTE KANSERDEN KORUYAN BESİNLER!
Astımı tetikleyen nedenler nelerdir?
SAĞLIK

KİMİ AĞLARKEN BU KRİZE GİRİYOR, KİMİ GÜLERKEN!
Poyraz bebeğin ölümünde doktor ihmali iddiası!
SAĞLIK

KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GETİRİLEN POYRAZ BEBEĞİ DOKTOR İHMALİ Mİ ÖLDÜRDÜ?
Hanta virüsüne karşı köylülerden kan örneği alındı
SAĞLIK

O VİRÜSE KARŞI KÖYLÜLERDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI!