Primer İmmün Yetmezlik belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ
01 MAYIS 2017
  • GENEL SAĞLIK
  • ANNE VE ÇOCUK
  • KALP SAĞLIĞI
  • KANSER
  • BESLENME
  • CİNSEL SAĞLIK
  • ESTETİK CERRAHİ
  • VİDEOLAR

    GENEL SAĞLIK

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
    Hastanın kulağından örümcek çıktı!

    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
    Altını ıslatan çocuklar için özel çay

    Altını ıslatan çocuklar için özel çay
    Minik Berat görmek istiyor

    Minik Berat görmek istiyor
    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    KALP SAĞLIĞI

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
    Aort Damarı neden yırtılır?

    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
    Kanseri gelinlik provasında öğrendi

    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
    Kansere karşı diyet ve egzersiz

    Kansere karşı diyet ve egzersiz
    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    SAĞLIKLI BESLENME

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
    Mucize gözaltı kremi

    Mucize gözaltı kremi
    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
    Ağda kullananlar dikkat!

    Ağda kullananlar dikkat!
    "İstenmeyen tüyler" tartışması!

    "İstenmeyen tüyler" tartışması!
    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
  • DİĞER
Primer İmmün Yetmezlik
SAĞLIK

Primer İmmün Yetmezlik belirtileri nelerdir?

Bir yılda 8’den fazla enfeksiyon hastalıkları, alerji, egzama ve siğil, ağızda mantar ve pamukçuk, büyüme ve gelişme geriliği 300’den fazla çeşidi olan bu hastalıkların belirtileri arasında öne çıkıyor.

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:45:10 Güncelleme: 13:03:31

21-29 Nisan Dünya Primer İmmün Yetmezlik Haftası (Dünya Bağışıklık Yetermezliği Haftası) ve Dünya İmmünoloji Günü (Dünya Bağışıklık Günü) kapsamında Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen 24. Ulusal İmmünoloji Kongresi’nde hastalığa farkındalığa dikkat çekildi. Bir yılda 8’den fazla enfeksiyon hastalıkları, alerji, egzama ve siğil, ağızda mantar ve pamukçuk, büyüme ve gelişme geriliği 300’den fazla çeşidi olan bu hastalıkların belirtileri arasında öne çıkıyor.



Çocukluk çağında normal kabul edilen enfeksiyonların tekrarlaması, beklenenden ağır enfeksiyon geçirme ve damardan antibiyotik kullanma ihtiyacı bulunması durumlarında immün yetmezlik hastalıkları akla geliyor. 1952’den beri dünyada ve ülkemizde sayıları hızla artan bağışıklık sistemi yetersizliklerine bağlı ’Primer İmmün Yetmezlik‘ hastalıklarının hekimlerin, toplumun ve ailelerin desteğiyle erken tanı ve tedavisi hedeflenmektedir.



10 KLİNİK BELİRTİ

Türkiye’de immün yetmezlik hastalıkları akraba evliliklerinin sık olması nedeniyle Avrupa ülkelerine göre daha sık rastlanmaktadır. Organ hasarı, sık enfeksiyon nedeniyle hastane yatışları hasta ve ailelerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bir yılda 8’den fazla enfeksiyon, 2’den fazla ciddi sinüs enfeksiyonu, 2’den fazla zatürre, yineleyen derin doku ve organ apseleri, 2 aydan uzun süren antibiyotik kullanımı, damar içi antibiyotik kullanımı, ağızda mantar, büyüme ve gelişme geriliği, ailede immün yetmezlik öyküsü, alerji ve egzama PİY’in 10 klinik belirtisi arasında yer almaktadır.



“SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BU HASTALIKLARA DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Kongrede düzenlenen toplantıda konuşma yapan İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD İnfeksiyon hastalıkları, Klinik İmmunoloji ve Alerji Bilim Dalı Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, “Kronik hastalıklar ve cevap vermeyen tedaviler, romatolojik hastalıklar, geçmeyen egzamalarda mutlaka Primer İmmün Yetmezlik dediğimiz bu bağışıklık sistemi hastalıklarını aramak gerekiyor. Antikor eksikliği olan bu hastalara üç haftada bir damardan ilaç verilen IVIG tedavisi gerçekleşiyor, bu sayede hastaların ömürleri uzadı. Hastaların evde kendilerinin de uygulayabildiği bu tedavi yöntemi son 20 seneye damgasını vuran gelişmedir” dedi. Erken tedavi gereken ağır vakalarda bulunduğuna da dikkat çeken Camcıoğlu sözlerine, “Ağır kombine immün yetmezliği olan hastalarda doğumdan itibaren kemik iliği nakli yapmak gerekiyor. Ancak enfeksiyon geçirmeden, doğar doğmaz klinik belirti olmadığı için tanı koyulamıyor. Enfeksiyonlar tekrarladıkça immünologlar teşhis koyuyor. Bu hastalıkla uğraşan uzman hekim sayısı da çok az. Hekimleri, toplumu ve aileleri bu konuda bilinçlendirmek gerekiyor ” dedi. Eğitim ve iş hayatına, sosyal hayata ve yaşam kalitesine önemli ölçüde engel çıkaran PİY hastalıklarının Sağlık Bakanlığı’nın özürlü listesinde yer alması için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Camcıoğlu, hematoloji hastalarının yer aldığı özürlü listesinde Primer İmmün Yetmezlik hastalarının da yer alması gerektiğinin altını çizdi.



BAŞKA HASTALIKLARA DA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kongrede bulunan 17 yaşındaki PİY hastası Zeynep İrem Tavşan ve bu hastalık yüzünden kızının 9 yaşından beri yürüyemediğini belirten anne Serpil Tavşan, hastalığın başka hastalıkları da beraberinde getirdiğini belirtti. Otoimmün hastası olan Zeynep İrem Tavşan’ın şu an tiroid ve bağırsak problemleri de bulunuyor.

Etkinlik sonunda, Dünya Primer İmmün Yetmezlik günü kutlamaları kapsamında hastalar tarafından 100 adet balon uçuruldu. Primer İmmün Yetmezlik hastalığı hakkında daha fazla bilgi almak için immunyetmezlik.com web sitesini ziyaret edebilir, test.immunyetmezlik.com ‘dan siz de kendinizi PİY açısından değerlendirebilirsiniz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Emine Mutlu: "Benim için küçük bir nefes bir ömür demek"
SAĞLIK

Yürümek, gülmek ve ağlamak onun için işkence!
Poyraz bebeğin ölümünde doktor ihmali iddiası!
SAĞLIK

Kusma şikayetiyle hastaneye getirilen Poyraz bebeği ...
Astımı tetikleyen nedenler nelerdir?
SAĞLIK

Kimi ağlarken bu krize giriyor, kimi gülerken!
Hanta virüsüne karşı köylülerden kan örneği alındı
SAĞLIK

O virüse karşı köylülerden kan örneği alındı!
Elektronik sigara, tütün bağımlılığını önlemiyor!
SAĞLIK

Elektronik sigara, tütünden kurtarmıyor! Ama...
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları!
SAĞLIK

İşte kanserden koruyan besinler!
Primer İmmün Yetmezlik belirtileri nelerdir?
SAĞLIK

DİKKAT! BİR YILDA 8’DEN FAZLA ENFEKSİYON HASTALIĞI GEÇİRDİYSENİZ...
Emine Mutlu: "Benim için küçük bir nefes bir ömür demek"
SAĞLIK

YÜRÜMEK, GÜLMEK VE AĞLAMAK ONUN İÇİN İŞKENCE!
Hanta virüsüne karşı köylülerden kan örneği alındı
SAĞLIK

O VİRÜSE KARŞI KÖYLÜLERDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI!
Elektronik sigara, tütün bağımlılığını önlemiyor!
SAĞLIK

ELEKTRONİK SİGARA, TÜTÜNDEN KURTARMIYOR! AMA...
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları!
SAĞLIK

İŞTE KANSERDEN KORUYAN BESİNLER!
Astımı tetikleyen nedenler nelerdir?
SAĞLIK

KİMİ AĞLARKEN BU KRİZE GİRİYOR, KİMİ GÜLERKEN!