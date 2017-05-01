RUH SAĞLIĞI HABERLERİ
01 MAYIS 2017
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Gündüz uykusu
SAĞLIK

Uzmanlardan 'gündüz uykusu 15 dakikayı geçmesin' uyarısı!

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Haluk Aksu, günümüzde birçok insanın uyku kalitesinin yüksek standartlarda olmadığını belirterek, bu durumun yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:52:16 Güncelleme: 14:59:31 İHA

Uzmanlar, kaliteli bir uyku düzeni yakalamak için gündüz uykusunun 15 dakikayı geçmemesini öneriyor.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Haluk Aksu, günümüzde birçok insanın uyku kalitesinin yüksek standartlarda olmadığını belirterek, bu durumun yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi.

Aksu, kalitesiz uykunun en büyük nedeninin uyumak için ayrılan odada ve yatakta uyunmaması olduğunu ifade ederek, "Uykunuz geldiği zaman yatağınıza geçin. Yatakta 20 dakikadan fazla uyanık kalmamaya özen gösterin. Ayrıca odanızdaki telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi uyarıcıları kapatın. Uykunuz gelmiyorsa, yatak odası haricinde bir odada kitap okuyun. Uyumak için kendinizi zorlamayın" dedi.



AĞIR EGZERSİZLERDEN KAÇININ

Gece yapılan ve güç gerektiren spor aktivitelerinin uyku kaçırdığını anlatan Uzman Dr. Haluk Aksu, "Ağır egzersizler sırasında salgılanan endorfin hormonu uyku düzenini bozan bir etki yapıyor. Bunun yanında gece yenen ağır yiyecekler ile fazla su, çay, kahve ve kola gibi içecek türleri uyku kalitesini düşürüyor. Ayrıca uyku öncesinde alkol ve sigaradan uzak durulmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.



GÜNDÜZ UYKUSU 15 DAKİKAYI GEÇMESİN UYARISI!

Gece uykusunun çok önemli olduğunu kaydeden Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Haluk Aksu, "Kişi, gece uyumadığı için öğle saatlerinde şekerleme yapıyor. Ancak gündüz 15 dakikanın üzerindeki uyku süresi gece uykusunun kalitesini düşürüyor. Bu nedenle gündüz uyku hali yaşanıyor. Kişinin enerjisi düşüyor, odaklanma problemleri baş gösteriyor. Çok geç uyunsa bile sabah erken uyanılmasını öneriyoruz" dedi.

"Kaliteli uyku süresi diye bir standart yoktur" diyen Aksu, "Uyku süresi herkes için aynı olmaz. Beş saat veya 8 saat uykuyla da mutlu olan insanlar var. Bu durum kişilerin kendini iyi hissetmesiyle ilgilidir. Bizim için önemli olan kişinin uyuma saatleri veya süreleri değil, uykudan kaliteli verim alıp almasıdır. Uzun süre uyku problemi yaşayan kişiler uzmanlara danışmadan ilaç kullanabiliyor. İlaçlar her kişide aynı etkiyi göstermez. Sahip olunan hastalıkları tetikleyebilir, daha büyük problemlere yol açabilir. Uyumak için aldığınız ilaçların bağımlısı da olabilirsiniz. İlaç kullanmadan evde yapılacak uygulamalarla uyku problemleri ortadan kalkabilir. Hemen ilaç önermiyoruz" diye konuştu.

STRES UYKU KALİTESİNİ BOZUYOR

Aksu, konuşmasına şöyle devam etti: "Gece uykusunu kaliteli şekilde alan kişiler günlük işlerini daha rahat yapıyor, stresle baş etme güçleri artıyor. İş performansı yükseliyor. Daha üretken, mutlu, daha formda ve sağlıklı oluyorlar. Yatağa girdiğinizde 'uyuyamazsam, yarın zor bir gün olacak' şeklinde kaygılara kapılmayın. Stres artınca uyku azalıyor ve uyku kalitesini bozuyor. Sorunu çözemiyorsanız bir uzmana danışın."

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