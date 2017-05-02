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KKKA aşısı
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Sağlık Bakanı Akdağ açıkladı: Dünyanın ilk KKKA aşısını Türkiye üretecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye bir virüs aşısını üretebilecek duruma geldi. Başka bir firmanın lisanslı aşısını değil, orijinal bir aşıyı. Dünyanın ilk KKKA aşısını inşallah Türkiye üretmiş olacak" dedi

02 Mayıs 2017 Salı, 09:16:13 Güncelleme: 09:19:30 AA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAPI KAPI GEZİLEREK BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Mart ayından başlayarak nisan ve mayıs aylarında keneyle ilgili görülen hastalığın sık rastlanabileceği şehirlerde, ilçelerde ve köylerde Sağlık Bakanlığı olarak bire bir kapıları çalarak bilgilendirme yaptıklarına işaret eden Akdağ, bu hususta hazır materyallerin ve broşürlerin olduğunu ve bunları ailelere verdiklerini söyledi.

Akdağ, KKKA'da vatandaş açısından önemli olan hususun kontrol olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Mayıs, haziran, temmuz aylarında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılan ve hastalığın yayılabildiği bölgelerde hayvanlarla temas eden ya da hayvanların bulunduğu yerlere girip çıkan herkes mutlaka akşam evine gittiğinde vücudunun bir yerine kene yapışmış mı bunun kontrolünü yapmalıdır. Çünkü erken dönemde tespit edilir de o kene sağlık çalışanı ya da hekim tarafından yerinden çıkarılırsa virüsün bulaşma ihtimali çok azalıyor."

"DÜNYANIN İLK KKKA AŞISINI TÜRKİYE ÜRETMİŞ OLACAK"

Bakan Akdağ, KKKA aşı çalışmalarına ilişkin de şunları ifade etti: "Aşı konusu Erciyes Üniversitesi ile yürüttüğümüz faaliyettir. Zannediyorum sekizinci yılını doldurmuş olabilir. Türk bilim insanları çok sıkı şekilde çalıştılar, bakanlık olarak biz kendilerine destek verdik. Şu anda aşı keşfedilmiş durumda. Yani Türkiye bir virüs aşısını üretebilecek duruma geldi. Başka bir firmanın lisanslı aşısını değil, orijinal bir aşıyı. Dünyanın ilk KKKA aşısını inşallah Türkiye üretmiş olacak. Biraz daha zamana ihtiyaç var. İnsanlar üzerinde de bazı araştırmaların yapılması lazım."

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