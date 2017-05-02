Antibiyotik verilen tavuklara aşı yolda!

Sektör iddiaların asılsız olduğunu iddia etse de Türkiye’de tavuk üretiminde antibiyotik kullanıldığı yönündeki tartışmalar hiç bitmedi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Karaer, Türkiye genelinde bin 200 kümesten aldıkları dışkı örneklerine dayanarak yaptıkları araştırmaya göre, her iki kümesten birinde “coccidiosis” hastalığı bulunduğunu belirtti. Bu hastalıklara karşı “ionofor” grubu antibiyotikler ve kimyasallar kullanıldığını vurgulayan Karaer, bu ilaçların Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandığını, Türkiye’de yasağın ise 2020 yılında başlayacağını ifade etti.

‘MALİYETİ DAHA AZ OLACAK’

Üç yıl süren araştırmanın sonunda, söz konusu hastalığa karşı antibiyotik kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracak canlı aşı geliştirmeyi başardıklarını belirten Karaer, “Aşı için mart ayında patent başvurusunda bulunduk. Türkiye’de yılda yaklaşık 1.5 milyar piliç üretiliyor ve her biri 42 günde kesilinceye kadar ortalama 4 kg yem tüketiyor. Bu yemlere kilogram başına belli oranda ilaç, katkı maddesi olarak katılıyor. Yurtdışında da canlı aşı üretiliyor ancak coğrafi koşullar ve mevsim çeşitlilikleri bölgelere göre canlılarda farklılık gösteriyor. Bu yüzden biz kendi aşımızı ürettik. Maliyeti daha az olacak” dedi.

‘İLACIN MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR’

Prof. Dr. Karaer, tavukların aldığı ilaçların tamamının dışkıyla atılıp atılmadığı; atılıyorsa gübre olarak kullanılan dışkının toprağa etkisi, ilaç tavukta birikiyorsa eti tüketen vatandaşlara verdiği zarar ve tüm bu tavuk yetiştirme uygulamalarının ülke ekonomisine etkilerinin boyutu gibi sorulara cevap bulmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

AŞILANAN TAVUK DAHA SAĞLIKLI

Tavuğun hızlı büyümesini sağlamak amacıyla dünyada 1970’lerden bu yana kullanılan antibiyotiklerin insan sağlığını tehdit ettiği, çünkü vücut ilaçlara karşı bağışıklık kazandığı için gerçekten hastalanma durumunda antibiyotik ilaçların işe yaramaz hale geldiği kaydediliyor. Aşılanan tavukla, insanların tüm bu risklerden korunacağı belirtiliyor.

‘AB MEVZUATINA UYGUN’

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tavukta antibiyotik kullanımıyla ilgili iddialara karşı “Türkiye’de antibiyotik kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler AB mevzuatı ile uyumludur. Tedavi ve hastalık durumunda sağlıklı hayvanları koruma amaçları dışında antibiyotiklerin yemlere katılması yasaktır. Antibiyotikler sadece veteriner hekimin yazdığı reçeteyle kullanılır” açıklaması yapmıştı.