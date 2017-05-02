Cüceler ‘engelli’ sayılmak istiyor

Halk arasında “cücelik” olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla hayatlarını sürdüren bazı vatandaşlar, engellilere sağlanan sosyal haklardan yararlanabilmek istiyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; akondroplazi hastalığıyla dünyaya gözlerini açan Ziyşan Özdemir (22), “Bir hayat güvencemiz yok, erken emeklilik şansımız bile yok. 2009’da yapılan yasal değişiklikle cüceler engellilik tanımlamalarından çıkarıldı. Cüceler olarak daha önce bize verilen hakları geri istiyoruz” diye konuştu.

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