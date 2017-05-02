SAĞLIK HABERLERİ
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Ayak sağlığı
SAĞLIK

Bel ve diz ağrısının gizli suçlusu: Yüksek topuklar

Ayaklarda yaşanan sorunlar genellikle tercihler ve günlük yaşamdaki yanlışlardan kaynaklanıyor. bu noktada ayakkabı seçimi, beslenme, kilo kontrolü, spor ve egzersizler önemli yer tutuyor. memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve travmatoloji bölümü’nden Doç. Dr. Kaan Irgıt, sağlıklı ayaklar için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekiyor

02 Mayıs 2017 Salı, 10:13:53 Güncelleme: 10:41:53

Vücudumuzun tüm yükünü çeken ayaklarımıza iyi davranmıyoruz. Oysa sağlıklı ayakların genel sağlığımızda çok önemli yeri var. HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu imzalı habere göre; sağlam basamayan, adım atamayan, acı çekerek yürüyen ya da hiç yürüyemeyen biri haline dönüşmek istemiyorsanız ayaklarınızı ihmal etmeyin.

SPOR, AYAKLARI GÜÇLENDİRİYOR

Düzenli spor yapan kişilerin ayakları daha sağlıklı oluyor. Hareketli yaşam şekli, günlük egzersizler ve sporun etkisiyle kaslı bir yapıya bürünen ayaklar, daha kuvvetli ve günlük yıpranmalara karşı daha dayanıklı oluyor. Ayakta uzun süre durmak gibi bacaklara yük binen durumlarda ve küçük eklem sorunlarında yaşanan ağrılar güçlü ayaklarda hissedilmeyebiliyor.

İNCE BURUNLU AYAKKABIDAN UZAK DURUN

Ayak sağlığı ayakkabı seçiminde önemli bir etken olarak görülüyor. Seçilen ayakkabının rahat ve ayakla uyumlu olması çok önemli bulunuyor. Kadınların çok sevdiği ve sıklıkla tercih ettiği ince burunlu ve yüksek topuklu ayakkabılar şık bir görüntü sergileseler de sağlıklı bulunmuyor. Sürekli topuklu ayakkabı giymek yerine gün içinde ayağı yormayacak rahat ayakkabılar giyilmesi öneriliyor. Topuklu ayakkabıların sadece ayak değil bel ve diz ağrılarına da yol açabileceğini unutmamak gerekiyor.

ÇOK DÜZ AYAKKABI DA RİSKLİ

Ayak anatomisini zorlayan ince burunlu ve yüksek topuklu ayakkabıların yanında ‘babet’ denen, tabanı tamamen düz ve ince olan ayakkabılar da ayak sağlığına uygun bulunmuyor. Babet türü ayakkabıların uzun süre kullanılması, ayak tabanındaki plantar kasların zorlanmasına ve topuk dikeni oluşmasına yol açabiliyor. Ayağın ön yüzünde yer alan bağlarda aşırı yüklenme sonucu ağrı oluşabiliyor. Sürekli babet kullanımı, bel ve dizlerde de ağrılara yol açabiliyor.

AYAKKABI ALIŞVERİŞİNİZİ AKŞAM SAATLERİNDE YAPIN

■ Ayakkabı sürekli kullanılacak kalınlıkta bir çorapla denenmelidir.

■ Ayak büyüklükleri birbirinden farklı olabileceği için her 2 ayakkabı da giyilmelidir.

■ Tabanı rahat ve topuğu tam kavrayan ayakkabılar seçilmelidir.

■ Yüksek topuklu ayakkabı tercih edilecekse, dolgu topuklu ve geniş burunlu ayakkabılara öncelik verilmelidir.

■ Sonradan açılır düşüncesiyle ayağı sıkan ayakkabılar giyilmemelidir.

■ Ayaktaki en uzun parmaktan 1 cm daha büyük ve parmakların içinde rahat hareket edebildiği ayakkabılar tercih edilmelidir.

■ Ayakkabı alışverişi sabah saatleri yerine ayakların kısmen daha şiş olduğu akşam saatlerinde yapılmalıdır.

■ Ayak tabanında kavis sorunu varsa ayakkabı tercihi buna göre belirlenmelidir.

■ Ayakkabı seçimi yapılan aktiviteye göre gerçekleştirilmelidir. (Koşu ayakkabısı ile basketbol ayakkabısının özellikleri birbirinden farklıdır.)

SENTETİK İÇERİKLİ ÇORAPLARA DİKKAT!

Çorap seçimi de ayak sağlığı açısından önemli görülüyor. ayaklarda mantar oluşumuna zemin hazırlayan sentetik içerikli, terleten çoraplar ayak tabanında kaşıntı ve döküntüye yol açabiliyor. ayakların çorap seçiminden dolayı terlemesi mantar hastalığının yanında kötü kokuya da neden olarak sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. bununla birlikte ayaklarda oluşan kuruluk ve çatlaklar, mikropların vücuda giriş kapısı olabileceği için bu kurulukların uygun kremlerle giderilmesi gerekiyor.

OBEZİTE ERKEN KİREÇLENMEYE YOL AÇIYOR

Vücuttaki yağlanma ve kilo artışı, başta kalp damar rahatsızlıkları olmak üzere birçok ciddi hastalığa yol açarken, vücudun taşıdığı yükü artırıcı etkisi nedeniyle iskelet sistemini olumsuz etkiliyor. Fazla kilolar eklemlere binen yükü artırıyor, kas, kıkırdak ve tendonların gereğinden fazla çalışmasına neden oluyor. Obezitenin erken kireçlenmeye yol açtığı ve buna bağlı olarak şiddetli ağrılara zemin hazırladığı belirtiliyor. Kilo fazlalığı, ayak bileği kıkırdak lezyonları , ayak tabanındaki zarın aşırı zorlanmasına bağlı oluşan topuk dikeni ve ayak eklemlerinde kireçlenme gibi sorunlara yol açıyor.

 
 
 
 
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