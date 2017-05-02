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Poopies_monkey
SAĞLIK

Göğüslerini kaybetti, kanser neredeyse tüm vücudunu sardı ama hiç yılmadı!

Kanser yüzünden iki göğsünü de kaybeden kadın, önceki ve sonraki fotoğraflarını sosyal medya platformu olan Reddit'te paylaştı

02 Mayıs 2017 Salı, 11:17:42 Güncelleme: 11:39:23 HABERTURK.COM

Kanser yüzünden iki göğsünü de kaybeden kadın, önceki ve sonraki fotoğraflarını sosyal medya platformu olan Reddit'te paylaştı.

BİNLERCE YORUM ALDI

Daily Mail'de yer alan habere göre; meme kanseri nedeniyle göğüsleri tamamen alınan (mastektomi) poopies_monkey isimli Reddit kullanıcısı, "D cup'tan 0'a, hayatta olduğum için şükrediyorum." notuyla önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum alan kadın, nasıl bir süreçten geçtiğini de anlattı.

İlk önce göğsünde üzüm büyüklüğünde bir yumru hissettiğini söyleyen talihsiz kadın, dördüncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Tanıdan 1 yıl sonra da kanser neredeyse tüm vücuduna yayıldı. Göğüslerini ve lenf bezlerini aldırdıktan sonra hastalık omurgasına, kuyruk sokumuna, kalçalarına, uyluk kemiğine ve kafatasına yayıldı.

YOLUN SONUNA GELDİĞİ SÖYLENSE DE...

Doktorlar, yaşama şansı kalmadığını söylese de, poopies_monkey, hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Hastalığıyla ilgili espriler dahi yapan kadın, "Yürüyen Ölüler"deki bir zombiye benzediğini söyledi. 18 aydır tedavi gören kadın, tedavisini engelleyeceğini düşündüğü için ise göğüs implantı yaptırmıyor.

Durumunun iyiye gittiğini söyleyen kadın, "Sütyen giymek zorunda değilsiniz, bu harika hissettiriyor" dedi.

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2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    çok iyi ya acaba ne hissediyor
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