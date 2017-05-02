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Bacaktan baypas
SAĞLIK

Bacakta iz kalmadan yapılan baypas iyileşme sürecini hızlandırıyor!

36 yaşındaki avukat Fatih Çakır, bacağından kapalı yöntemle damar alınarak yapılan koroner baypas ameliyatından kısa süre sonra günlük yaşamına döndü

02 Mayıs 2017 Salı, 11:58:44 Güncelleme: 12:11:52 AA

Duruşma sırasında kalp krizi geçiren 36 yaşındaki avukat Fatih Çakır, bacağından kapalı yöntemle damar alınarak yapılan koroner baypas ameliyatından kısa süre sonra günlük yaşamına döndü.



Trabzonlu avukat Çakır'ın, duruşma sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede kalbinde dört damarın tıkalı olduğu belirlendi. Çakır, teşhisin ardından Ankara'da Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı'ya başvurdu. Prof. Dr. Bardakçı, Çakır'ın tıkalı damarlarını kapalı yöntemle bacağından aldığı damarla değiştirdi.

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bardakçı, genç hastalarda çok az kesiler yaparak damarları değiştirdiklerini belirterek, "Fatih Bey'de yaptığımız bir koroner baypas ameliyatı. Kalbinde dört damarını değiştirdik. Koroner baypas yaşı maalesef tüm dünyada ve Türkiye'de de çok düştü." dedi.

Özellikle genç hastaların günlük yaşantılarına bir an önce dönebilmeleri için yeni tedavi yöntemlerini araştırdıklarını ve kapalı yöntemlerini uyguladıklarını ifade eden Bardakçı, operasyon sırasında hastanın vücudunda küçük kesilerin olmasına özen gösterdiklerini vurguladı.

"BİR SANTİMLİK KESİDEN BÜTÜN DAMARLARINI ALIYORUZ"

Bardakçı, klasik yöntemle gerçekleştirilen koroner baypas ameliyatlarında hastanın bacağından damar alınması için 60 santimlik bir kesi yapıldığına işaret ederek, "Bizim yaptığımız yöntemde endoskopik olarak kamerayla girerek hastanın damarlarını çıkarıyoruz. Bu sayede 1 santimlik kesiden bütün damarlarını alıyoruz. Sonuçta bacakta ya da kolda hiçbir kesi yok. Estetik olmasının yanı sıra kişi ameliyat sonrasında da fizik aktivitelerine daha hızlı dönebiliyor." diye konuştu.

Kapalı ameliyatların kendileri için de avantajları olduğunu dile getiren Bardakçı, hastanın hızlı iyileşmesinin yanı sıra ameliyat yarasına bağlı komplikasyonların da daha az olduğunun altını çizdi.

"FAZLA TÜTÜN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞTİĞİ SÖYLENDİ"

Koroner baypas ameliyatı olan ve kapalı yöntemle bacağından damar alınan avukat Çakır da duruşma sırasında yoğun göğüs ve kol ağrısı hissetmesi üzerine yapılan müdahalenin ardından damarlarının tıkalı olduğunu öğrendiğini anlattı.

Trabzon'daki tetkik ve tedavilerden sonra Ankara'ya geldiğini kaydeden Çakır, "Ailemde de geçirilmiş kalp krizi ve yüksek tansiyona bağlı ölümler meydana gelmişti. Bende çok fazla tütün kullanımına bağlı olarak geliştiği söylendi" dedi.

Baypas ameliyatının klasik yöntemle yapılmasını tercih etmediğini ve diğer yöntemleri araştırdığını söyleyen Çakır, şöyle devam etti: "Göğüs kemiği boyunca kesilmesi ve yine aynı şekilde damar alınacak bacağımda da büyük bir kesi yapılmak suretiyle damarın alınacağı söylendi. Ben bunu kabul etmedim. Öncelikle ben kapalı yöntemi tercih ettim. Araştırmalarımız sonunda da hocamıza ulaştık. Bacaktan bir santimetrelik bir kesi yapıldığında hiçbir acıyı hissetmiyorsunuz. Yürümeniz çok daha rahat oluyor. Ameliyattan sonraki beşinci gündeyim, çok rahat bir şekilde oturuyor ve yürüyorum."

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