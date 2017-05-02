Hemşire Merve Keleş sahte dudak dolgusu yüzünden dudaklarını kaybedebilir!

Adana’da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaför Soner G.’ye dudak silikonu yaptıran 22 yaşındaki hemşire Merve Keleş, dudaklarını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Dudaklarına 500 liraya yaptırdığı geçici dolgu bir hafta sonra eriyince bu defa 1.000 liraya silikon dolgu yaptırdı. Dudağına belirsiz bir maddenin enjekte edilmesi üzerine Keleş, şimdi dudağını tamamen kaybetme riski yaşıyor.

DUDAKLARI TAMAMEN ALINABİLİR

Kanal D yayınına bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt veren Sonar G., "Merve hemşireye doktor olduğumu söylemedim. Benim bayan arkadaşımın arkadaşıydı. Aynı evde otururken normal alkol aldıktan sonra kendisinde dolgu malzemesinin olduğunu ve yapmamı istedi. Yapamayacağımı söylememe rağmen, yap diye tutturdular. Kendisi nereden gösterdiyse ben oradan vurdum" diye konuştu.

Merve Keleş, bu hafta ameliyat edilecek. Eğer kullanılan malzeme çıkarılamazsa genç kızın dudakları tamamen alınacak.