Rizeli Çelik'in isyanı: "Beni sakat bıraktılar"

Rize'nin orta Pazar mahallesin'de oturan İsmet Çelik 17 yaşında yağ bezesi teşisiyle geçirdiği ameliyat sonucu kolunu kullanamaz hale geldi.

YÜZDE 63 SAKAT RAPORU ALDI

İddaya göre Çelik Annesinin'de kanser olması nedeniyle İstanbul da Özel bir hastane'de 17 yaşındayken boynunda'ki yağ bezesi teşhisiyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Çelik boynundaki sinirlere zarar verilmesi neticesin'de yüzde 63 sakat raporu aldı bu rapor doğrultusunda mağdur genç askerlikten muaf sayılıp vatani görevini yapamadı.



YARDIM İSTİYORUM

Rizeli İsmet Çelik, "2009 da geçirdiğim ameliyat sonrası sakat bırakıldım. Mahkemeye verdik 7 yıldır mahkeme devam ediyor, ordaki parçayı çıkartırken sinirlere zarar verilmiş. Ben bu doktordan şikayetçi oldum, sakat raporu bana verildi. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Adalet bakanımıza sesleniyorum bana yardımcı olsunlar. Yapacak bir şeyim yok gidecek yerim'de yok. Bu ameliyat beni mağdur etti" şeklinde konuştu.