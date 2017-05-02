"Solaklarda kanser riski daha az"

Yapılan bazı çalışmalara göre; solakların bazı hastalıklara yakalanma riski daha düşük.

El tercihinin yazı yazmak, resim yapmak, çatal ve bıçak kullanmak gibi çeşitli el işlerini yapmak için sağ ya da sol elin tercih edilmesi olarak tarif edildiğini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, "Sağ elimizi sol beyin, sol elimizi ise sağ beyin hemisferi yönetmektedir. Bu yüzden solaklarda sağ beyin, sağlaklar da ise sol beyin daha baskındır" dedi.

"Beynin sağ hemisferi resim yapma, mimari, geometri, tanıma, yüzleri hatırlama ve uzaydaki ilişkileri anlamak için; sol hemisfer ise konuşma, edebiyat ve hitabet gibi yetenekler için özelleşmiştir" diyen Prof. Dr. Gürsoy, sözlerine şöyle devam etti: "Diğer taraftan solakların beyin yapısı tam olarak bilinmemektedir. 1970 ve 1980' li yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda solak ve sağlak olanların beyin yapısının farklı olduğu ve bunun da kişilerin beceri, yetenek ve hatta kişilik oluşumunda önemli olduğu belirtilmektedir."

"SOLAKLARDA KANSER RİSKİ DAHA AZ"

El tercihinin immün (bağışıklık) sistem üzerindeki etkileri hakkında yapılan bazı çalışmalarda, solakların bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğunun ileri sürüldüğünü belirten Gürsoy, "Vücudun sol tarafında hücresel immün sistemin daha güçlü olduğu ve bu nedenle çift taraflı organ kanserlerinin ve lenf metastazlarının genelde sağ tarafta daha fazla görüldüğü belirtilmiştir. Diğer taraftan solaklarda kanser riskinin daha az olduğu da rapor edilmiştir" dedi.

"SPORCULAR ARASINDA YÜKSEK ORANDA SOLAK SPORCU VAR"

Solakların günlük aktivitelerde daha az yetenekli olduğuna inanıldığını belirten Gürsoy, "Sporcu olan bayan ve erkekler arasında solakların yüksek bir orana sahip oldukları rapor edilmiştir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre dominant solakların beyzbol, kriket, eskrim, futbol, boks, güreş, okçuluk, tenis gibi birçok spor branşlarının yanı sıra kadın taekwondo sporcularının da daha başarılı oldukları görülmüştür" dedi.

"TÜRK GENÇ TOPLUMUNUN DOMİNANT SOLAK ORANI YÜZDE 5"

Türk genç toplumu üzerinde yapılan bir çalışmaya göre dominant solakların oranı yüzde 5, yine bazı çalışmalara göre solaklığın kadınlardan ziyade erkeklerde daha yaygın olduğunu açıklayan Gürsoy, "Solak olanlar toplumda genelde sağlaklar için dizayn edilmiş olan ekipmanlardan dolayı dezavantajlı pozisyonda olurlar. Çünkü pek çok ekipman sağlaklara göre yapılmıştır. Örneğin, makas, bir çok araç vitesi, lambaların ve vidaların sağa doğru sıkıştırılması vs. diş hekimliğinde ve tıp alanında kullanılan ekipmanların çoğu sağlak olanlara göre yapılmıştır. Bunlar solaklara uygun yapıda değildirler" dedi.

"KİMSE SAĞLAK VEYA SOLAK OLMAYA ZORLANMAMALI"

Farklı açılardan bakıldığında, solak olan kişiler ve sporcuların sağlak olanlara göre bazı nörolojik, teknik ve taktiksel avantajlara sahip olduklar ifade eden Gürsoy, "Fakat onlar gerek verbal gerekse farklı uygulamalar ile asla sağlak olmaya zorlanmamalıdırlar. Onun yerine hem sözlü olarak ve hem de ekipman olarak desteklenmelidirler. Bu durumda olanlar için ayrıca yine motivasyolarını sağlayacak bazı davranışlar ve uygulamamaların içinde olunmalıdır" dedi.