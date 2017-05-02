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Hepatit C
SAĞLIK

Hepatit C virüslü böbrek nakli oldular ama iyileştiler

Hepatit C virüsü taşıyan ölmüş hastaların böbrekleri nakledilen 10 kişide, hastalığın tamamen tedavi edildiği bildirildi

02 Mayıs 2017 Salı, 16:12:58 Güncelleme: 16:21:23 AA

Sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan Pennsylvania Üniversitesinin 2016 yılında başlattığı klinik çalışması çerçevesinde, Hepatit C hastası bağışçılardan alınan böbrekler, en az bir buçuk yıldır nakil bekleyen yaşları 40 ila 65, 10 hastaya nakledildi.

Nakilden üç gün sonra yapılan testlerde 10 hastanın hepsinin Hepatit C taşıdığı belirlendi.

Hastalara bunu izleyen 12 hafta boyunca Hepatit C'nin tedavisinde kullanılan elbasvir-grazoprevir kürü uygulandı.

Araştırmacılar, ilaç tedavisinin sonunda nakil yapılan hastalarda virüsün kökünün kazındığını ortaya çıkardı.

Çalışma, böbrek nakli bekleyen hastalar için ümit verici olarak değerlendirildi.

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