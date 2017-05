Hepatit C virüslü böbrek nakli oldular ama iyileştiler

Sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan Pennsylvania Üniversitesinin 2016 yılında başlattığı klinik çalışması çerçevesinde, Hepatit C hastası bağışçılardan alınan böbrekler, en az bir buçuk yıldır nakil bekleyen yaşları 40 ila 65, 10 hastaya nakledildi.



Nakilden üç gün sonra yapılan testlerde 10 hastanın hepsinin Hepatit C taşıdığı belirlendi.



Hastalara bunu izleyen 12 hafta boyunca Hepatit C'nin tedavisinde kullanılan elbasvir-grazoprevir kürü uygulandı.



Araştırmacılar, ilaç tedavisinin sonunda nakil yapılan hastalarda virüsün kökünün kazındığını ortaya çıkardı.



Çalışma, böbrek nakli bekleyen hastalar için ümit verici olarak değerlendirildi.

