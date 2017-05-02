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Keçiboynuzu
SAĞLIK

Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?

Keçi boynuzu nedir? Keçiboynuzu faydaları... Keçiboynuzu nasıl tüketilir? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, keçiboynuzu hakkında merak edilenleri anlattı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:03:52 Güncelleme: 17:42:35

Keçiboynuzu sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bir diğer adı harnup olan keçiboynuzu, baklagiller familyasından olup Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişir.

KEÇİBOYNUZU KAÇ KALORİ?

Keçiboynuzu içeriğinde flavonoid barındırır. Flavonoidler çok güçlü antioksidan özellik gösteren bitkisel bazlı bileşiklerdir. 1 adet orta ya da büyük boy keçiboynuzu, yaklaşık 31 kaloridir. İçerdiği gallik asit, çocuk felcini önlemede ve tedavide etkilidir. Ayrıca analjezik, anti bakteriyel, anti alerjik, anti viral, antioksidan ve antiseptik özellik de gösterir. Sindirimi düzenler ve kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Hem çocuk hem de yetişkinlerde 15-20 grama kadar keçiboynuzu, ishal tedavisinde kullanılır.

KEÇİBOYNUZU KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR MÜ?

Yapılan bir çalışmada; yüksek kolesterol seviyelerine sahip bireylere çözünmez keçiboynuzu lifi verildiğinde, total kolesterollerinin \%18 ve LDL kolesterollerinin \%23 oranında düştüğü gözlenmiştir.

Kafein içermediği için yüksek tansiyonu olan bireyler tarafından da kullanılabilir. Düzenli kullanımı, akciğer kanserini önlemede yardımcıdır. E vitamini içeriği ile öksürük, grip, anemi ve osteoklazi tedavisine yardımcı olur. Fosfor ve kalsiyum zenginliği sebebiyle osteoporoza (kemik erimesi) karşı savaşır.

KEÇİBOYNUZU ZAYIFLATIR MI?

Çikolataya göre daha düşük yağ, kalori ve kafein içerdiği için kilo vermeye de yardımcı olur. Keçiboynuzu doğal olarak tatlıdır, çikolata gibi eklenmiş şeker ilavesi içermez.

Tohumlarından elde edilen tragasol adlı zamk benzeri madde; fırın mamülleri, dondurma, jöle, reçel, salata sosları, peynir, konserve etler ve diğer gıda ürünlerinde bir stabilizatör ya da koyulaştırıcı madde olarak kullanılır. Keçiboynuzu tozu; kakao tozu veya çikolata yerine kek, kurabiye ya da şekerlemelerde kullanılabilir.

KEÇİBOYNUZU TAM BİR KALSİYUM DEPOSU

Sıcak içecekler, kahve yerine keçiboynuzu tozu kullanılarak yapılabilir. Kurabiye veya kek yapmak için damla çikolatalar yerine keçiboynuzu parçaları kullanılabilir. Kadınlarda ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan keçiboynuzu, çocukların kemik gelişiminde de kalsiyum depolarını doldurmaya yarıyor.

İŞTE KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI

● Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkandır.

● Balgam söktürücü gücü ve astıma karşı olan tedavi edici gücü çok fazladır.

● Sigara içenlerin, akciğer kanserine karşı önleyici gücünden dolayı büyük faydalar vardır.

● Keçiboynuzu aynı zamanda hareketli sperm sayısını artıran özelliğe de sahiptir.

● İktidarsızlığa karşı adeta mucize çözüm keçiboynuzudur.

● İyi huylu prostat büyümesi (benigne prostate hyperplazy) şikâyeti olanların zaman zaman keçiboynuzunu çiğ olarak tüketmeleri çok faydalıdır.

KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLMELİ?

Keçiboynuzu, kür, pekmez, toz, nektar olarak kullanılabilir. Ayrıca keçiboynuzu kürü de yapılabilir. Tüm meyvelerde olduğu gibi keçi boynuzu ısırarak tek tek tüketilebilir. Ancak bu şekilde tüketilmesi için keçiboynuzu seçerken ve yıkarken çok dikkatli olmak gerekiyor. 

İKTİDARSIZLIĞA KARŞI KEÇİBOYNUZU

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Sertleşme sorunu ve iktidarsızlığa karşı adeta mucize çözüm keçiboynuzudur. Keçiboynuzu kürünün etkisini cinsel gücü artıran ilaçlar ile mukayese etmek mümkün değildir" dedi.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN İLAÇLARDAN DAHA ETKİLİ

Keçiboynuzu kürü, iktidarsızlık için cinsel gücü artıran ilacın bir gecelik getirdiği çözüme karşı bir defalık veya bir gecelik çözüm getirmemektedir. Aksine, iktidarsızlığı tedavi ederek uzun bir zaman dilimi içerisinde kalıcı çözüm getirmektedir. Dönem dönem uygulanacak kür ile de iktidarsızlığı ortadan kaldırabilmektedir. İktidarsızlık çeken erkeklerin hiç çekinmeden kullanabilecekleri bir kür.

YAN ETKİSİ YOK

Herhangi bir yan tesiri olmayan bu uygulama, iktidarsızlık şikayetleri olan erkekler için ideal bir yardımcıdır. Keçiboynuzu kürü uzun zaman kalıcı çözüm getirebilmektedir. Viagranın belirtilen yan tesirlerinin hiç biri keçiboynuzu küründe yoktur.

İKTİDARSIZLIK İÇİN KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

Yaklaşık yarım litre suyu kaynattıktan sonra 6–7 adet keçiboynuzunu küçük küçük kırarak kaynayan suyun içine atın. Ağzı kapalı olarak hafif ateşte 3 dakika kaynatın.

3 dakika kaynadıktan sonra sonra ocağın altını kapatın ve 20 dakika dinlendiriniz. 20 dakika dinlendirdikten sonra kaşıkla keçiboynuzu parçalarını çıkartın.

Elde edilen su soğuduktan sonra yarısını sabah aç karnına, diğer yarısını da akşam yatağa giderken için.

Bir hafta boyunca bu uygulamaya hergün devam edin. Birinci haftadan sonra 3 ay boyunca hergün akşam yatağa giderken bir su bardağı için. Daha sonraki aylarda ise zaman zaman uygulayın.

 

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