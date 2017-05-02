37 yaşında 10'uncu çocuğuna hamile! Üstelik hepsi erkek!

ANNE VE ÇOCUK HABERLERİ
02 MAYIS 2017
  • GENEL SAĞLIK
  • ANNE VE ÇOCUK
  • KALP SAĞLIĞI
  • KANSER
  • BESLENME
  • CİNSEL SAĞLIK
  • ESTETİK CERRAHİ
  • VİDEOLAR

    GENEL SAĞLIK

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
    Hastanın kulağından örümcek çıktı!

    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
    Altını ıslatan çocuklar için özel çay

    Altını ıslatan çocuklar için özel çay
    Minik Berat görmek istiyor

    Minik Berat görmek istiyor
    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    KALP SAĞLIĞI

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
    Aort Damarı neden yırtılır?

    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
    Kanseri gelinlik provasında öğrendi

    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
    Kansere karşı diyet ve egzersiz

    Kansere karşı diyet ve egzersiz
    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    SAĞLIKLI BESLENME

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
    Mucize gözaltı kremi

    Mucize gözaltı kremi
    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
    Ağda kullananlar dikkat!

    Ağda kullananlar dikkat!
    "İstenmeyen tüyler" tartışması!

    "İstenmeyen tüyler" tartışması!
    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
  • DİĞER
Alexis Brett
SAĞLIK

37 yaşında 10'uncu çocuğuna hamile! Üstelik hepsi erkek!

Her hafta 45 kez evi süpürmek, 28 kez çamaşır yıkamak zorunda olan Alexis Brett, 9 erkek çocuğuna sahip olmanın mükemmel bir duygu olduğunu söylüyor

02 Mayıs 2017 Salı, 23:35:28 Güncelleme: 23:50:20 HABERTURK.COM

Daha önce 9 erkek çocuğu dünyaya getiren Alexis Brett, yeniden hamile. Üstelik yine bir oğlu olacak! 

İngiltere'de, 11 kişilik büyük bir aileye sahip olan Alexis, evdeki tek kadın. Halinden memnun olan 37 yaşındaki anne, bu kadar çok erkek çocuğuna sahip olmanın mükemmel bir duygu olduğunu söylüyor.



Mirror'ın haberine göre, 10'uncu erkek çocuğuna hamile olan Alexis, erkek çocuklarıyla o kadar mutlu ki, bir kız çocuğuna sahip olursa ne yapacağını bile düşünemiyor.



Alexis, kocası David ile tanıştığında bu kadar büyük bir aile sahip olmayı düşünmüyordu. En büyük çocukları Campbell şu an 15 yaşında, ondan sonra gelen çocukları Harrison ise 13. Onları sırasıyla Corey (11), Lachlan (9), Brodie (7), Brahn (6), Hunter (4), Mack (3) ve 14 aylık oğulları Blake takip ediyor.



Anne Alexis, "Büyük bir aileye sahip olmak bilinçli bir karar değildi. Ben tek çocuğum ve David'in bir erkek kardeşi var. Küçük ailelere alışkındık. Ancak sürekli hamile kaldım ve her seferinde mutluyduk" dedi.



"4 ÇOCUKLA 10 ÇOCUĞA SAHİP OLMA ARASINDA BİR DÜZEN FARKI YOK"

En büyük değişiklikleri 2'nci çocuktan 3'üncü çocuğa geçişte araba, uyku düzeni ve tatiller konusunda yaşayan Brett ailesi, 4 çocukla 10 çocuğa sahip olma arasında bir düzen farkı olmadığını düşünüyor.

BİR HAFTA YAPMASI GEREKEN RUTİN İŞLER

9 çocuklu hamile anne Alexis'in haftada yapmak zorunda olduğu işler ise şöyle: 80 duş, 45 kez evi süpürmek, 30 kez beslenme çantası hazırlamak, . Baba David evin haftalık market alışverişi için 150 Euro, anne Alexis ise 100 Euro harcıyor.

Ancak Alexis- David Brett çifti, 10 çocuğun yeterli olduğunu düşünüyor ve daha fazla çocuk istemiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hemşire Merve Keleş sahte dudak dolgusu yüzünden dudaklarını kaybedebilir!
SAĞLIK

Silikon faciasında gelişme! Estetiği yapan kuaförden yanıt. ...
Besinlerin bilinmeyen faydaları!
SAĞLIK

Benzediği organa iyi gelen 15 süper yiyecek!
Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?
SAĞLIK

İşte keçiboynuzunun mucizevi faydaları...
Yumurtayı yıkamadan dolaba koyun! Çünkü...
SAĞLIK

Yumurtayı sakın yıkamayın! Çünkü...
Vücutta hastalık belirtisi olabilecek 5 sinyal!
SAĞLIK

Gözünüzün beyaz kısmında bunlar varsa...
Hepatit C virüslü böbrek nakli oldular ama iyileştiler
SAĞLIK

Hepatit C virüsü taşıyan ölmüş hastaların böbrekleri nakledildi ama. ...
"Solaklarda kanser riski daha az"
SAĞLIK

SOLAKLAR BU HABERE ÇOK SEVİNECEK!
37 yaşında 10'uncu çocuğuna hamile! Üstelik hepsi erkek!
SAĞLIK

HER HAFTA 45 KEZ EVİ SÜPÜRMEK, 28 KEZ ÇAMAŞIR YIKAMAK ZORUNDA! ÇÜNKÜ...
Vücutta hastalık belirtisi olabilecek 5 sinyal!
SAĞLIK

GÖZÜNÜZÜN BEYAZ KISMINDA BUNLAR VARSA...
Hepatit C virüslü böbrek nakli oldular ama iyileştiler
SAĞLIK

HEPATİT C VİRÜSÜ TAŞIYAN ÖLMÜŞ HASTALARIN BÖBREKLERİ NAKLEDİLDİ AMA...
Besinlerin bilinmeyen faydaları!
SAĞLIK

BENZEDİĞİ ORGANA İYİ GELEN 15 SÜPER YİYECEK!
Hemşire Merve Keleş sahte dudak dolgusu yüzünden dudaklarını kaybedebilir!
SAĞLIK

SİLİKON FACİASINDA GELİŞME! ESTETİĞİ YAPAN KUAFÖRDEN YANIT...