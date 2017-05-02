37 yaşında 10'uncu çocuğuna hamile! Üstelik hepsi erkek!

Daha önce 9 erkek çocuğu dünyaya getiren Alexis Brett, yeniden hamile. Üstelik yine bir oğlu olacak!



İngiltere'de, 11 kişilik büyük bir aileye sahip olan Alexis, evdeki tek kadın. Halinden memnun olan 37 yaşındaki anne, bu kadar çok erkek çocuğuna sahip olmanın mükemmel bir duygu olduğunu söylüyor.





Mirror'ın haberine göre, 10'uncu erkek çocuğuna hamile olan Alexis, erkek çocuklarıyla o kadar mutlu ki, bir kız çocuğuna sahip olursa ne yapacağını bile düşünemiyor.





Alexis, kocası David ile tanıştığında bu kadar büyük bir aile sahip olmayı düşünmüyordu. En büyük çocukları Campbell şu an 15 yaşında, ondan sonra gelen çocukları Harrison ise 13. Onları sırasıyla Corey (11), Lachlan (9), Brodie (7), Brahn (6), Hunter (4), Mack (3) ve 14 aylık oğulları Blake takip ediyor.





Anne Alexis, "Büyük bir aileye sahip olmak bilinçli bir karar değildi. Ben tek çocuğum ve David'in bir erkek kardeşi var. Küçük ailelere alışkındık. Ancak sürekli hamile kaldım ve her seferinde mutluyduk" dedi.





"4 ÇOCUKLA 10 ÇOCUĞA SAHİP OLMA ARASINDA BİR DÜZEN FARKI YOK"



En büyük değişiklikleri 2'nci çocuktan 3'üncü çocuğa geçişte araba, uyku düzeni ve tatiller konusunda yaşayan Brett ailesi, 4 çocukla 10 çocuğa sahip olma arasında bir düzen farkı olmadığını düşünüyor.



BİR HAFTA YAPMASI GEREKEN RUTİN İŞLER



9 çocuklu hamile anne Alexis'in haftada yapmak zorunda olduğu işler ise şöyle: 80 duş, 45 kez evi süpürmek, 30 kez beslenme çantası hazırlamak, . Baba David evin haftalık market alışverişi için 150 Euro, anne Alexis ise 100 Euro harcıyor.



Ancak Alexis- David Brett çifti, 10 çocuğun yeterli olduğunu düşünüyor ve daha fazla çocuk istemiyor.