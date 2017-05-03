SAĞLIK HABERLERİ
03 MAYIS 2017
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Saç ekimi
SAĞLIK

Ayıplı saç ekimine 12 bin 500 TL tazminat

Kafasındaki kesiğin 2 saatte kapatıldığını ileri süren genç kız, saç ekiminin uzman doktor tarafından değil hastane görevlileri tarafından yapıldığını iddia etti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:37:49 Güncelleme: 09:49:48

Trabzon'da yaşayan G.S., 8 yıl önce, özel bir hastanede saç ekimi yaptırmak için İstanbul’a geldi. Hastane koordinatörü, genç kızın istediği yöntem yerine kendilerinin uyguladığı 9.5 saat süren başka bir yöntemi önerdi. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; kafasındaki kesiğin 2 saatte kapatıldığını ileri süren genç kız, saç ekiminin uzman doktor tarafından değil hastane görevlileri tarafından yapıldığını iddia etti.

3 gün hastanede yatan genç kız, tedavi öncesinde ve sonrasında bir kez bile doktorun kendisini görmediğini, saçlı deri bölgesinde oluşan yaraların bir türlü geçmediğini ileri sürdü. 15 günde tamamlanması gereken saç ekim sürecinin tam 1.5 ay sürdüğünü de belirten genç kız, tazminat davası açtı. G.S., telafi olmayan acı çektiğini ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Mahkemeye yanıt gönderen hastane ise uzman doktorsuz saç ekiminin yapılmadığını, işlem ve sonrasında hastanın, doktoru tarafından takip edildiğini belirterek, G.S.’nin sabırsız davrandığını ileri sürdü. Soruşturma sonunda mahkeme davayı reddetti. Kararı bozan Yargıtay, bilirkişi incelemesinin eksik yapıldığını belirtti. Yargıtay, hastaya imzalattıran formun kapsamlı ve matbu evrak olduğunu, spesifik saç ekimi onama formu olmadığını kaydetti. Yeniden görülen yargılamada, G.S.’ye yeterli bilgilendirme yapmayan hastanenin 10 bin TL manevi, 2 bin 500 TL de maddi tazminat ödemesine karar verdi.

‘İSTANBUL’DAN NEFRET ETTİM’

Saçlarının dökülmeye başladığı için 28 yaşında saç ekimi yaptırmaya karar verdiğini belirten G.S., “Saç ekimi hemşire tarafından gerçekleştirildi. Saç derisi kesilerek ekme işlemi yapıldı. Kesilen deri kısmı 12 zımbayla tutturuldu. 12 gün sonra kesilen deri morardı. Sürekli saçlarım kopuyordu. 5 santimlik ölü deri operasyonla alındı. Sorun olduğunu söyledim ama sürekli ‘Bir şey yok’ yanıtı verdiler. Operasyondan önce ve sonra bilgilendirmediler. Çalışıyordum, işyerimden izin almak zorunda kaldım. Çok kötü günler yaşadım. Çok sevdiğim İstanbul’dan nefret ettim” dedi.

 

 
 
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YORUMLAR 0
  • Misafir 41 dakika önce
    15 gunde falan tamamlanmaz sac ekim sureci 1.5 ay normal bu neyin kafasini yaşıyor
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