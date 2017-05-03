SAĞLIK HABERLERİ
03 MAYIS 2017
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Stres çarkı
SAĞLIK

Stres çarkı yok satıyor!

Stres çarkı, yeni nesil yetişkinler için de tesbihin yerini almaya aday bir aksesuar

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:56:22 Güncelleme: 12:12:46 HABERTURK.COM

Geçmişte topaçla oynayan çocuklar artık stres çarkı ile oynuyor. Stres çarkı, yeni nesil yetişkinler için de tesbihin yerini almaya aday bir aksesuar.

Stres çarkı (İngilizcesi fidget spin ya da hand spin) adından da anlaşılacağı üzere günümüz gençlerinde stresi azalttığına inanılan ve elde fırfır döndürülen bir çark.

Stres çarkının fiyatı kırtasiyeler, oyuncakçılar ve internetteki alışveriş sitelerinde 10 ile 50 TL arasında değişiyor. Stres çarkı özellikle 9-15 yaş aralığında büyük ilgi görüyor.

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