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Plasenta
SAĞLIK

Elise Apps kendi plasentasından kapsül yapıyor!

Elise Apps, "Kadınlar tarafından bildirilen faydalara göre; plasenta sütü artırıyor, doğum sonrası kanamada azalma, doğum sonrası depresyon riskinde azalma ve enerjide genel bir artış sağlıyor" dedi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:37:33 Güncelleme: 12:58:09 HABERTURK.COM

Avustralyalı Elise Apps'in kendi plasentasından kapsüller hazırlaması görenleri şaşkına çevirdi. Apps, evinin mutfağında çekilmiş plasenta fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Apps, buzun çözülmesini beklediği plasentasını toz haline getirmeyi bekliyor. 

Daily Mail'de yer alan habere göre; Apps, sertifikalı bir plasenta kapsülleyici. Apps, kadınların kendisine gönderdiği plasentaları buharda pişiriyor, suyunu çıkarıyor ve robotta çekerek onları toz haline getiriyor. Böylece bu plasenta sindirilebilir kapsüller haline getirilmiş oluyor.

İki çocuk annesi 26 yaşındaki Elise Apps, ikinci bebeğini doğurduktan sonra plasentasını poşetleyerek dondurucuya koydu. Kullanmak istediğinde de plasentasını buzluktan çıkararak buharda pişirme işlemine başladı.

Apps, "Kendi plasentamı kullanmak oldukça garip, bedenimde büyüyen ve bebeğimi dokuz ay boyunca beslediğim bir şey" dedi.

Elise Apps, bu yıl Ağustos ayına kadar hizmetlerini daha geniş bir kitleye açacağını da duyurdu.

Yaptığı işi eleştirenlerin de olduğunu söyleyen Apps, "Yaptığımı duyunca kaşlarını kaldıran insanlar hatta daha fazlasını yapanlar var. Ama plasentanın faydalarını ve ne yediğimizi bilmiyorlar" dedi.

Elise, "Kadınlar tarafından bildirilen faydalara göre; plasenta sütü artırıyor, doğum sonrası kanamada azalma, doğum sonrası depresyon riskinde azalma ve enerjide genel bir artış sağlıyor" dedi.

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