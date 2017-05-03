Bu robotlar damarlarınızda bile dolaşabilecek!

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Digital Age Summit 2017, bugün başladı. Yarın son bulacak olan Digital Age Summit 2017 etkinliğine Marcus du Sautoy, Martin Wild, Jasmin Karataş, Jakob Langemark gibi dünyaca ünlü isimler konuşmacı olarak katıldı.

Zirvede, “Digital Humanization” temasıyla teknoloji ile insan hayatının birbirini nasıl etkilediği tartışıldı. Zirve kapsamında; yapay zeka, robot, algoritmalar, otomasyon (akıllı sistemler), sağlık, finans, giyilebilir teknoloji, akıllı şehirler, kullanıcı deneyimi (data kullanımı), artırılmış ve sanal gerçeklik, mobil, adblocking (reklamın geleceği),pazarlama teknolojileri, design thinking ve sanat gibi konular tartışıldı.

"İLERİDE HEPİMİZİN İÇİNDE GEZEN MİNİK ROBOTLAR OLACAK"

Prof. Dr. Metin Sitti, "Akıllı minyatür robotlar ve tıbbi uygulamaları" konusunda çalışmalarından bahsetti. Sitti, şu açıklamaları yaptı:

"Ben size bugün tıpla ilgili küçük robotlardan bahsedeceğim. Tıbbi robotlar son 20 yıldır atağa geçti. Biz mühendisler ve bilimadamları da çok hassas ölçümler geliştirebiliyoruz. Tıpçılar ve mühendisler bir araya gelerek, hastalar daha az rahatsız bir şekilde operasyonlarını geçirsinler diye çalışmalarımız var. Benim uzmanlık alanım, küçük robotlar. Neden robotları çok küçük yapmak istiyoruz? En büyük neden, insan içinde milimetreden küçük boyutlara sahip olan damarlara girebilmek, hassas alanlara zarar vermemek adına küçük robotlar üzerinde çalışıyoruz. İleride hepimizin içinde gezen robotlar olacak, bu robotlar hastalık oluşmadan ya da oluştuğu evrede bu robotlar size haber verecek. Takabildiğiniz saat ya da tıbbi algılayıcılar var. Bunların daha küçüğü içinizde olacak ve içinizdeki kimyasalları ölçüp, size haber verebilecek. Aynı zamanda ileride bu robotlar tedavi de yapacak. Örnek olarak, tablet büyüklüğünde tutulabilir boyutta 2001 yılıdan beri ilk olarak İsrail'de başlayan, ilk geliştirilen yutulabilir kamera. Bu kamera ile içeriden video olarak görüntünüz alınıyor ve dışarıya iletiliyor. Doktor videoya bakıyor ve hastalık var mı anlıyor. Bu tür cihazlarla doktor 20 dakika içerisinde mide ya da bağırsak sisteminde bir sorun var mı görebiliyor."