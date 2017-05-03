Bu robotlar damarlarınızda bile dolaşabilecek!

SAĞLIK HABERLERİ
03 MAYIS 2017
  • GENEL SAĞLIK
  • ANNE VE ÇOCUK
  • KALP SAĞLIĞI
  • KANSER
  • BESLENME
  • CİNSEL SAĞLIK
  • ESTETİK CERRAHİ
  • VİDEOLAR

    GENEL SAĞLIK

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
    Hastanın kulağından örümcek çıktı!

    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
    Altını ıslatan çocuklar için özel çay

    Altını ıslatan çocuklar için özel çay
    Minik Berat görmek istiyor

    Minik Berat görmek istiyor
    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    KALP SAĞLIĞI

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
    Aort Damarı neden yırtılır?

    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
    Kanseri gelinlik provasında öğrendi

    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
    Kansere karşı diyet ve egzersiz

    Kansere karşı diyet ve egzersiz
    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    SAĞLIKLI BESLENME

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
    Mucize gözaltı kremi

    Mucize gözaltı kremi
    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
    Ağda kullananlar dikkat!

    Ağda kullananlar dikkat!
    "İstenmeyen tüyler" tartışması!

    "İstenmeyen tüyler" tartışması!
    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
  • DİĞER
Mikro robot
SAĞLIK

Bu robotlar damarlarınızda bile dolaşabilecek!

Prof. Dr. Metin Sitti Digital Age Summit 2017'de "akıllı minyatür robotlar ve tıbbi uygulamaları" konusunda çalışmalarından bahsetti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:58:43 Güncelleme: 15:00:08

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Digital Age Summit 2017, bugün başladı. Yarın son bulacak olan Digital Age Summit 2017 etkinliğine Marcus du Sautoy, Martin Wild, Jasmin Karataş, Jakob Langemark gibi dünyaca ünlü isimler konuşmacı olarak katıldı.

Zirvede, “Digital Humanization” temasıyla teknoloji ile insan hayatının birbirini nasıl etkilediği tartışıldı. Zirve kapsamında; yapay zeka, robot, algoritmalar, otomasyon (akıllı sistemler), sağlık, finans, giyilebilir teknoloji, akıllı şehirler, kullanıcı deneyimi (data kullanımı), artırılmış ve sanal gerçeklik, mobil, adblocking (reklamın geleceği),pazarlama teknolojileri, design thinking ve sanat gibi konular tartışıldı.

"İLERİDE HEPİMİZİN İÇİNDE GEZEN MİNİK ROBOTLAR OLACAK"

Prof. Dr. Metin Sitti, "Akıllı minyatür robotlar ve tıbbi uygulamaları" konusunda çalışmalarından bahsetti. Sitti, şu açıklamaları yaptı: 

"Ben size bugün tıpla ilgili küçük robotlardan bahsedeceğim. Tıbbi robotlar son 20 yıldır atağa geçti. Biz mühendisler ve bilimadamları da çok hassas ölçümler geliştirebiliyoruz. Tıpçılar ve mühendisler bir araya gelerek, hastalar daha az rahatsız bir şekilde operasyonlarını geçirsinler diye çalışmalarımız var. Benim uzmanlık alanım, küçük robotlar. Neden robotları çok küçük yapmak istiyoruz? En büyük neden, insan içinde milimetreden küçük boyutlara sahip olan damarlara girebilmek, hassas alanlara zarar vermemek adına küçük robotlar üzerinde çalışıyoruz. İleride hepimizin içinde gezen robotlar olacak, bu robotlar hastalık oluşmadan ya da oluştuğu evrede bu robotlar size haber verecek. Takabildiğiniz saat ya da tıbbi algılayıcılar var. Bunların daha küçüğü içinizde olacak ve içinizdeki kimyasalları ölçüp, size haber verebilecek. Aynı zamanda ileride bu robotlar tedavi de yapacak. Örnek olarak, tablet büyüklüğünde tutulabilir boyutta 2001 yılıdan beri ilk olarak İsrail'de başlayan, ilk geliştirilen yutulabilir kamera. Bu kamera ile içeriden video olarak görüntünüz alınıyor ve dışarıya iletiliyor. Doktor videoya bakıyor ve hastalık var mı anlıyor. Bu tür cihazlarla doktor 20 dakika içerisinde mide ya da bağırsak sisteminde bir sorun var mı görebiliyor."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şarkı söylemek meğer şifa kaynağıymış
SAĞLIK

Bu faydalarını bilseydiniz her an şarkı söylerdiniz!
Elise Apps kendi plasentasından kapsül yapıyor!
SAĞLIK

Görenler şokta! Mutfağındaki kanlı plasentayla...
Stres çarkı yok satıyor!
SAĞLIK

Stres çarkı yok satıyor! Peki gerçekten stresi alıyor ...
İlaç kullananlar için önemli uyarı!
SAĞLIK

İlaç kullananlar için önemli uyarı!
Aspir yağının faydaları nelerdir?
SAĞLIK

Aspir yağı mucizesi! Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de. ...
Ağzından dev tükürük bezi taşı çıktı!
SAĞLIK

Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!
Stres çarkı yok satıyor!
SAĞLIK

STRES ÇARKI YOK SATIYOR! PEKİ GERÇEKTEN STRESİ ALIYOR MU?
'Vücut yedek parçası' ürettiler!
SAĞLIK

'VÜCUT YEDEK PARÇASI' ÜRETTİLER!

Elise Apps kendi plasentasından kapsül yapıyor!
SAĞLIK

GÖRENLER ŞOKTA! MUTFAĞINDAKİ KANLI PLASENTAYLA...
Bu robotlar damarlarınızda bile dolaşabilecek!
SAĞLIK

BU ROBOTLAR DAMARLARINIZDA BİLE DOLAŞABİLECEK!
Aspir yağının faydaları nelerdir?
SAĞLIK

ASPİR YAĞI MUCİZESİ! HEM METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR HEM DE...
İlaç kullananlar için önemli uyarı!
SAĞLIK

İLAÇ KULLANANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI!