'Vücut yedek parçası' ürettiler!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM), öncelikli olarak gazi ve iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle "vücut yedek parçaları" üretiyor.

Bu kapsamda, merkezde geliştirilen kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde, kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar, aslına bire bir uygun üretilip hastanın vücuduna takılabiliyor.

KAYBEDİLEN ORGANLARIN ASLINA BENZER ÜRETİLİYOR

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, merkezde kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organların aslına bire bir uygun üretilerek, hastanın vücuduna takılabildiğini anlatarak, kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifika üretimleri yapan tek merkez olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Erdöl, METÜM'ün özellikle gazilerle, iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için önemli bir merkez olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Merkezimizde, konvansiyonel yöntemlerle rekonstrüksiyon yapılamayan vak'alarda, kafatası, kalça kemiği, çene, göğüs kemiği gibi yaşam kalitesi için büyük önem taşıyan, parçalanan ya da alınan kemik dokularının yerine, 3 boyutlu yazıcı t eknolojisiyle ürettiğimiz parçalar eklenebiliyor. Aynı zamanda hasta memnuniyeti ve medikal işlemlerde verimliliğin arttırılabilmesi, mikro ve makro boyutlardaki ürünlerin geliştirilmesi yönünde, gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz."

"HİZMET SGK KAPSAMINA ALINDI"

Prof. Dr. Erdöl, METÜM'de imal edilen tıbbi cihazların finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına yönelik bir protokol de imzaladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle gazilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın ortez- protez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik güzel bir adım attık. Bu protokolle, kamuda daha fazla hasta, merkezimizden yararlanma imkanı bulabilecektir. Vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda alternatif üreticilerle rekabet edebilmek ve yurt çapında yaygın olarak tercih edilebilme adına önemli bir avantaj sağlamış olduk."