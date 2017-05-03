'Vücut yedek parçası' ürettiler!

SAĞLIK HABERLERİ
03 MAYIS 2017
  • GENEL SAĞLIK
  • ANNE VE ÇOCUK
  • KALP SAĞLIĞI
  • KANSER
  • BESLENME
  • CİNSEL SAĞLIK
  • ESTETİK CERRAHİ
  • VİDEOLAR

    GENEL SAĞLIK

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

    Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
    Hastanın kulağından örümcek çıktı!

    Hastanın kulağından örümcek çıktı!
    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

    Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

    Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

    ANNE VE ÇOCUK

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    Minik Tufan gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı

    Selim bebeğin yaşamı ABD'den gelecek ilaca bağlı
    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

    Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
    Altını ıslatan çocuklar için özel çay

    Altını ıslatan çocuklar için özel çay
    Minik Berat görmek istiyor

    Minik Berat görmek istiyor
    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

    KALP SAĞLIĞI

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

    "Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
    Aort Damarı neden yırtılır?

    Aort Damarı neden yırtılır?
    Kalp krizi anında acil müdahale yolları

    Kalp krizi anında acil müdahale yolları
    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

    Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

    KANSER

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

    Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
    Kanseri tiyatroyla yenecek

    Kanseri tiyatroyla yenecek
    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

    "Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
    Kanseri gelinlik provasında öğrendi

    Kanseri gelinlik provasında öğrendi
    Kansere karşı diyet ve egzersiz

    Kansere karşı diyet ve egzersiz
    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    Meme kanserinin sırrı çözülüyor

    SAĞLIKLI BESLENME

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

    Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

    "50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

    Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

    Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
    Tarçının faydaları nelerdir?

    Tarçının faydaları nelerdir?
    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    CİNSEL SAĞLIK

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

    Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

    Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

    Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

    Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

    Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

    ESTETİK CERRAHİ

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"

    "Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir"
    Mucize gözaltı kremi

    Mucize gözaltı kremi
    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

    Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
    Ağda kullananlar dikkat!

    Ağda kullananlar dikkat!
    "İstenmeyen tüyler" tartışması!

    "İstenmeyen tüyler" tartışması!
    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

    Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
  • DİĞER
Vücut yedek parçası
SAĞLIK

'Vücut yedek parçası' ürettiler!

Öncelikli olarak gazi ve iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle "vücut yedek parçaları" üretiyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:08:06 Güncelleme: 15:13:23 AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM), öncelikli olarak gazi ve iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle "vücut yedek parçaları" üretiyor.

Bu kapsamda, merkezde geliştirilen kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde, kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar, aslına bire bir uygun üretilip hastanın vücuduna takılabiliyor.

KAYBEDİLEN ORGANLARIN ASLINA BENZER ÜRETİLİYOR

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, merkezde kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organların aslına bire bir uygun üretilerek, hastanın vücuduna takılabildiğini anlatarak, kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifika üretimleri yapan tek merkez olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Erdöl, METÜM'ün özellikle gazilerle, iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için önemli bir merkez olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Merkezimizde, konvansiyonel yöntemlerle rekonstrüksiyon yapılamayan vak'alarda, kafatası, kalça kemiği, çene, göğüs kemiği gibi yaşam kalitesi için büyük önem taşıyan, parçalanan ya da alınan kemik dokularının yerine, 3 boyutlu yazıcı t  eknolojisiyle ürettiğimiz parçalar eklenebiliyor. Aynı zamanda hasta memnuniyeti ve medikal işlemlerde verimliliğin arttırılabilmesi, mikro ve makro boyutlardaki ürünlerin geliştirilmesi yönünde, gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz."

"HİZMET SGK KAPSAMINA ALINDI"

Prof. Dr. Erdöl, METÜM'de imal edilen tıbbi cihazların finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına yönelik bir protokol de imzaladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle gazilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın ortez- protez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik güzel bir adım attık. Bu protokolle, kamuda daha fazla hasta, merkezimizden yararlanma imkanı bulabilecektir. Vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda alternatif üreticilerle rekabet edebilmek ve yurt çapında yaygın olarak tercih edilebilme adına önemli bir avantaj sağlamış olduk."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu robotlar damarlarınızda bile dolaşabilecek!
SAĞLIK

Bu robotlar damarlarınızda bile dolaşabilecek!
Şarkı söylemek meğer şifa kaynağıymış
SAĞLIK

Bu faydalarını bilseydiniz her an şarkı söylerdiniz!
Elise Apps kendi plasentasından kapsül yapıyor!
SAĞLIK

Görenler şokta! Mutfağındaki kanlı plasentayla...
Stres çarkı yok satıyor!
SAĞLIK

Stres çarkı yok satıyor! Peki gerçekten stresi alıyor ...
İlaç kullananlar için önemli uyarı!
SAĞLIK

İlaç kullananlar için önemli uyarı!
Aspir yağının faydaları nelerdir?
SAĞLIK

Aspir yağı mucizesi! Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de. ...
Şarkı söylemek meğer şifa kaynağıymış
SAĞLIK

FAYDALARINI BİLSEYDİNİZ HER AN ŞARKI SÖYLERDİNİZ!
Elise Apps kendi plasentasından kapsül yapıyor!
SAĞLIK

GÖRENLER ŞOKTA! MUTFAĞINDAKİ KANLI PLASENTAYLA...
Bu robotlar damarlarınızda bile dolaşabilecek!
SAĞLIK

BU ROBOTLAR DAMARLARINIZDA BİLE DOLAŞABİLECEK!
İlaç kullananlar için önemli uyarı!
SAĞLIK

İLAÇ KULLANANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI!
Stres çarkı yok satıyor!
SAĞLIK

STRES ÇARKI YOK SATIYOR! PEKİ GERÇEKTEN STRESİ ALIYOR MU?
Aspir yağının faydaları nelerdir?
SAĞLIK

ASPİR YAĞI MUCİZESİ! HEM METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR HEM DE...