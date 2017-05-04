Stres çarkı
SAĞLIK

Stres çarkına yasak!

ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’deki bazı okullarda “Çocukların dikkatini dağıtıyor” gerekçesiyle stres çarkları yasaklanmaya başlandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:08:55 Güncelleme: 09:16:38

ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’deki bazı okullarda “Çocukların dikkatini dağıtıyor” gerekçesiyle stres çarkları yasaklanmaya başlandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD’nin Minnesota, Illinois ve Massachusetts eyaletlerinde çok sayıda okul, yasaklamaya gerekçe olarak öğrencilerin ders sırasında stres açarklarına odaklanmalarını ve arkadaşlarını bu çarklarla rahatsız etmesini gerekçe gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi ve Dubai kentlerindeki okullarda yasağın bu hafta başından beri uygulandığı belirtildi. Uzmanlar, stres çarklarının dikkat eksikliği, hiperaktivite, anksiyete ve otizm sorunları yaşayan çocuklarda dönüş hareketinden ötürü kaygıyı azalttığını belirtse de gözalıcı renklerinin “dikkati dağıttığını” söylüyor.

‘ÇILGINLIK DİYORUZ’

Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven: “Bunlar bağımlılık yapan şeylerdir. Bu oyun piyasası, bir şeyi çıkarır ve piyasaya sürer. Çocuklar dersteyken stres çarkıyla oynamayı düşünüyor. 5 yaşındaki çocuk da 10 yaşındaki çocuk da elindeki stres çarkıyla terapiye geliyor. Bu tarz şeyler insanları transa geçiriyor ve dikkat dağıtıyor. Bunlar takıntı ve bağımlılık belirtisi olan şeyler. Biz bu tip bütün dünyayı saran şeylere ‘Çılgınlık’ diyoruz. Anneler bu konuda dikkatli olmalı. Her istenen alınmamalı.”

 

 

 
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