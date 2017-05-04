Yeni bir araştırmaya göre, düşük doz aspirin meme kanserini önlemeye yardımcı olabilir.

Amerika'da bir kanser merkezi araştırmacıları, haftada üç veya daha fazla kez aspirin (81 miligram) alan 57 bin kadın arasında meme kanseri riskinde yüzde 16'lık bir azalma olduğunu belirtti.

Voice of America'da yer alan habere göre; düşük dozda kullanılan asprin vücuttaki östrojen ve progesteron hormonlarının seviyesini düşürüyor. Böylece meme kanseri riski azaltılmış oluyor.

KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Düzenli olarak alınan düşük doz aspirin, kalp rahatsızlığı ve kolon kanseri riskini azalttığı bilinse de araştırmacılar, son araştırmada bebek aspirini kullanımı ile meme kanseri riskinde azalma arasında bir bağlantı olmadığını kaydetti.

Bu noktada araştırmacılar, kadınların meme kanserine karşı kendilerini korumak için düşük doz aspirin kullanmaya başlamalarını tavsiye etmiyor. Ancak bebek aspirini ile kanseri önleme arasında kesin bir bağlantı olduğunu gösteren daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini kaydettiler.